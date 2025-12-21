Τελικός Super Coppa με 0% γκανιότα και «Ενίσχυση» στα… ναπολιτάνικα γκολ από την Elabet

Οι Δευτέρες δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα βαρετές αναφορικά με την αγωνιστική δράση και το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη ημέρα εκτοξεύεται από όσα αναμένεται να συμβούν απόψε στη Σαουδική Αραβία. Εκεί όπου στη φετινή έκδοση του ιταλικού Super Coppa συγκρούονται Νάπολι και Μπολόνια, αφού πρώτα φρόντισαν να αφήσουν εκτός τις δύο μεγάλες του Μιλάνου.

Οι Παρτενοπέι θα παλέψουν για το τρίτο Super Coppa της ιστορίας τους και πρώτο από το 2014, με το αρχικό βήμα επί ασιατικού εδάφους να αφήνει υποσχέσεις. Προερχόμενη από δυο απανωτές ήττες σε Ιταλία κι Ευρώπη, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε ταξίδεψε στο Ριάντ για να ανακτήσει τη χαμένη της αυτοπεποίθηση με μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Μίλαν, την οποία τελικά λύγισε με 2-0

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Μπολόνια έχει μια ακόρεστη δίψα για διάκριση. Αφού απέκλεισε στα πέναλτι την Ίντερ μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, θέλει να προσθέσει ακόμα μια κούπα στην τροπαιοθήκη μετά την περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας. Η ομάδα του Ιταλιάνο ωστόσο μπορεί να βρίσκεται στην 6η θέση, αλλά η φόρμα της έχει παρουσιάσει πτώση με συγκομιδή μόλις ενός βαθμού στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα οι Ροσομπλού έχουν αποτύχει να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους στα επτά τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, με την αμυντική λειτουργία να μην πείθει πριν από τον αγώνα με τη Νάπολι. Αν υπάρχει ωστόσο ένας λόγος να χαμογελούν, είναι το γεγονός πως μετρούν μόλις μια ήττα στις έξι τελευταίες κόντρες τους με τους Παρτενοπέι…

Η αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία και ο ερχομός του Σον Ντάις φαίνεται πως λειτούργησαν ως καταλύτης για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία παρουσιάζει σαφώς ανανεωμένο πρόσωπο το τελευταίο διάστημα. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους, καθώς μετρούν έξι νίκες στα οκτώ πιο πρόσφατα σε όλες τις διοργανώσεις, μια συγκομιδή που τους επέτρεψε να βγουν – έστω και προσωρινά – από τις θέσεις του υποβιβασμού.

Στον αντίποδα, η Φούλαμ εξακολουθεί να παλεύει με τα ίδια προβλήματα αστάθειας που τη συνοδεύουν εδώ και μήνες. Βρίσκεται καθηλωμένη στη 17η θέση της Premier League και, παρά το καλύτερο ξεκίνημα σε σύγκριση με τη Φόρεστ, δεν κατάφερε ποτέ να χτίσει ένα σερί που θα της προσέφερε ασφάλεια. Στο δεύτερο μισό του 2025, οι εμφανίσεις της χαρακτηρίζονται από έντονες διακυμάνσεις, ενώ αγνοεί το «μηδέν» στην άμυνα από τα τέλη Νοεμβρίου.

Πανσερραϊκός εναντίον Λεβαδειακού στις Σέρρες, σε μια αναμέτρηση δυο κόσμων που κινούνται σε εκ διαμέτρου αντίθετες πορείες. Ο Λεβαδειακός έχει μπει με… βία στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Με «όπλο» την κορυφαία επίθεση της Super League έχει κοιτάξει φέτος στα μάτια ακόμα και τους Big-4 του πολλαπλάσιου μπάτζετ. Από την άλλη πλευρά ο Πανσερραϊκός μετά… βίας επιβιώνει, με πέντε βαθμούς συγκομιδή, 35 γκολ παθητικό και με τον τίτλο της χειρότερης άμυνας του πρωταθλήματος.

