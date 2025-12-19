Τσιμίκας επόμενη ομάδα αποδόσεις: Φαβορί ο Ολυμπιακός!💣💥

Η παρουσία του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν. Ο Έλληνας αριστερός αμυντικός δεν υπολογίζεται από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα: «Οι Τσιμίκας και Μπέιλι, και οι δύο δανεικοί, είναι πιθανό να φύγουν από τη Ρόμα τον Ιανουάριο για να επιστρέψουν στη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, αντίστοιχα».

Roma to evaluate interruption of Bailey and Tsimikas loans https://t.co/uBp6AKoNeJ — RomaPress (@ASRomaPress) December 17, 2025

Τσιμίκας επόμενη ομάδα αποδόσεις

Εάν το παραπάνω επιβεβαιωθεί, τότε ο Τσιμίκας αναμένεται να επιστρέψει στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο, με τον δανεισμό του στους Ιταλούς να διακόπτεται πρόωρα.

Ωστόσο, κάτι που το συμβόλαιό του με τους «κόκκινους» εξαντλείται το καλοκαίρι του 2027, κάτι το ότι κανείς δεν του εγγυάται χρόνο συμμετοχής στην αγγλική ομάδα, έχει ανοίξει μία συζήτηση στις μεταγραφες γύρω από το όνομά του.

Και στους υποψήφιους για τον επόμενο προορισμό του, βρίσκουμε πολλούς συλλόγους, ανάμεσά τους και ελληνικούς. Μπορεί να λείπει το στοίχημα από μία τέτοια περίσταση; Ασφαλώς και όχι.

Τσιμίκας στοίχημα επόμενη ομάδα

Η winmasters, λοιπόν, σου δίνει τη δυνατότητα να ποντάρεις στο πού θα βρει ο Σεπτέμβριος του 2026 τον πρώην «ερυθρόλευκο» άσο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις αποδόσεις.

Στην πρώτη θέση, φιγουράρει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Λιμανιού έχει συνδέσει το όνομά της με τον 29χρονο διεθνή, ο οποίος από το 2018 έως το 2020 μεγαλούργησε με τη φανέλα των Πειραιωτών. Συνεπώς, απόλυτα λογικά, οι πρωταθλητές Ελλάδος έχουν τον πρώτο λόγο για να τον αποκτήσουν.

Πιο πίσω βρίσκουμε κυρίως αγγλικούς συλλόγους, με τις Νότιγχαμ Φόρεστ, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποτελούν τις πιο αξιοσημείωτες παρουσίες. Προφανώς, όμως, ο Κώστας Τσιμίκας ξέρει πως σε καμία από αυτές τις ομάδες δεν θα είναι το πρώτο «βιολί».

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε, πως στα προγνωστικά έχουμε και τις υπόλοιπες τρεις ομάδες από το ελληνικό Big 4. Εννοείται, βέβαια, πως η απόδοσή τους είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Παρακάτω οι πέντε πιο «hot» υποψηφιότητες, ενώ μπορείτε με ένα κλικ στις αποδόσεις να δείτε ολόκληρη τη λίστα.