Κλήρωση Champions League 2026-2027 | Ημερομηνίες Αγώνες Κανάλι

Πλέον άπαντες, φίλαθλοι, σύλλογοι και στοιχηματικές εταιρείες, μπαίνουμε σιγά σιγά στο mood της κανονικότητας με το βλέμμα στραμμένο στα προγνωστικά στοιχήματος σε όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα.

Και φυσικά το Champions League δεν θα μπορούσε να λείψει. Η champions league κλήρωση είναι εδώ όσον αφορά στον 3ο προκριματικό γύρο και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πώς διαμορφώνεται από εδώ και στο εξής η διοργάνωση. Όσοι αναρωτιέστε ποτε ειναι η κληρωση του champions league, εδώ είναι η απάντηση.

Κλήρωση Τσαμπιονς Λιγκ Ημερομηνίες

Προφανώς υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση και ελπίζουμε να δούμε στη League Phase της διοργάνωσης και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Σε αυτή την κληρωση τσαμπιονσ λιγκ μπαίνουν στο παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι», ενώ στην επόμενη κληρωση champions league οι «κιτρινόμαυροι».

Η 20η Ιουλίου και η 3η Αυγούστου είναι δύο από τις ημερομηνίες-κλειδιά στο πρόγραμμα για την κλήρωση κλήρωση champions league. Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

Κλήρωση για 3ο προκριματικό γύρο Τσάμπιονς Λιγκ: 20 Ιουλίου

Κλήρωση για play off προκριματικών Τσάμπιονς Λιγκ: 3 Αυγούστου

Κλήρωση League Phase Τσάμπιονς Λιγκ: 27 Αυγούστου

Κλήρωση Νοκ Άουτ Play Off: 29 Ιανουαρίου

Champions League Κλήρωση Αγώνες

Μόλις οι ομάδες μάθουν τον αντίπαλό τους, θα μπορέσουν να αρχίσουν για τα καλά την προετοιμασία τους για τα κρίσιμα ραντεβού. Άλλωστε, δεν υπάρχει πολύς χρόνος, αφού μέσα στον Αύγουστο θα διεξαχθούν και οι δύο εναπομείναντες προκριματικοί γύροι. Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

1ος Προκριματικός: 7-8 Ιουλίου 2026 | 14-15 Ιουλίου 2026

2ος Προκριματικός: 21-22 Ιουλίου 2026 | 28-29 Ιουλίου 2026

3ος Προκριματικός: 4-5 Αυγούστου 2026 | 11 Αυγούστου 2026

Πλέι οφ: 18-19 Αυγούστου 2026 | 25-26 Αυγούστου 2026

Όμιλος 1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026

Όμιλος 2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026

Όμιλος 3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026

Όμιλος 4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026

Όμιλος 5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026

Όμιλος 6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026

Όμιλος 7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027

Όμιλος 8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Νοκ Άουτ Πλέι Οφ: 16-17 Φεβρουαρίου 2027 | 23-24 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των «16»: 9-10 Μαρτίου 2027 | 16-17 Μαρτίου 2027

Προημιτελικοί: 6-7 Απριλίου 2027 | 13-14 Απριλίου 2027

Ημιτελικοί: 27-28 Απριλίου 2027 | 4-5 Μαΐου 2027

Τελικός: 5 Ιουνίου 2027

Κλήρωση 1ου Προκριματικού Champions League

Τα πάντα ξεκίνησαν από τα μέσα Ιουνίου όταν έγινε η τσαμπιονσ λιγκ κληρωση του 1ου προκριματικού γύρου. Τα παιχνίδια για αυτή τη φάση έλαβαν χώρα τα διήμερα 7-8 και 14-15 Ιουλίου.

ΑΓΩΝΕΣ 1ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΣΑΜΠΑΧ – ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ ΦΛΟΡΙΑΝΑ – ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ – ΙΜΠΕΡΙΑ ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝΤ ΙΜΠΣ – ΙΝΤΕΡ ΝΤ’ΕΣΚΑΛΔΕΣ ΤΡΕ ΦΙΟΡΙ – ΛΑΡΝ ΑΡΑΡΑΤ-ΑΡΜΙΝΙΑ vs ΡΙΓΑ ΒΑΡΝΤΑΡ – ΚΟΥΟΠΙΟ ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΝΤΡΙΤΑ ΒΙΤΕΜΠΣΚ – ΚΡΑΪΟΒΑ ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ – ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΠΟΡΑΤΣ – ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ – ΓΚΙΟΡ ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ – ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΚΛΑΚΣΒΙΚ – ΑΤΕΡΤ ΜΠΙΣΕΝ

Κλήρωση 2ου Προκριματικού Τσάμπιονς Λιγκ

Από εκεί και πέρα, τα πάντα στην τσαμπιονσ λιγκ κληρωση μπήκαν σε μια σειρά. Ακολούθησε αυτή για τον 2ο Προκριματικό Γύρο, λίγο αργότερα.

ΑΓΩΝΕΣ 2ου ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΜΙΑΛΜΠΙ vs ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝΤ ΙΜΠΣ ΛΑΡΝ vs ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΜΠΑΧ vs ΚΟΥΟΠΙΟ ΚΛΑΚΣΒΙΚ vs ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΑΑΡΧΟΥΣ vs ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ ΑΡΑΡΑΤ-ΑΡΜΙΝΙΑ vs ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ vs ΚΡΑΪΟΒΑ ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ ΤΟΥΝ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ vs ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕ’ΕΡ ΣΕΒΑ ΙΜΠΕΡΙΑ vs ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ vs ΤΣΕΛΙΕ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ vs ΓΚΟΡΝΙΚ ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ vs ΧΑΡΤΣ

Κλήρωση 3ου Προκριματικού Champions League

Όπως είπαμε και παραπάνω, στην κληρωση τσαμπιονσ λιγκ σημερα θα ξεκινήσει και η ελληνική εκπροσώπηση, με τον Ολυμπιακό να αναμένει να μάθει τον αντίπαλό του και να στρέφει την απόλυτη προσοχή του στα δύο επικείμενα παιχνίδια που θα γίνουν στις 04-05 και 11 Αυγούστου.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ Νικητής ζευγαριού με Ερυθρό Αστέρα Νικητής ζευγαριού με Χάποελ Μπε’ερ Σεβά Νικητής Τουν – Ντινάμο Ζάγκρεμπ Νικητής ζευγαριού από β’ προκριματικό γύρο Νικητής ζευγαριού με Σλόβαν Μπρατισλάβας Νικητής ζευγαριού από β’ προκριματικό γύρο Νικητής Άαρχους – Λεχ Πόζναν Νικητής ζευγαριού από β’ προκριματικό γύρο Νικητής ζευγαριού με Τσέλιε Νικητής ζευγαριού από β’ προκριματικό γύρο Νικητής ζευγαριού με Ομόνοια Νικητής ζευγαριού από β’ προκριματικό γύρο ΛΙΟΝ ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Νικητής Στουρμ Γκρατς – Χαρτς Νικητής Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ ΝΑΪΜΕΧΕΝ

Κλήρωση Προκριματικών Play Off Champions League

Αμέσως μετά, μπαίνει στο παιχνίδι και η ΑΕΚ, η οποία θα ξεκινήσει τις «αστεράτες» υποχρεώσεις της από τα play off του Τσάμπιονς Λιγκ. Μαθαίνει αντίπαλο στις 3 Αυγούστου και ετοιμάζεται για… μάχες στα μέσα και στα τέλη του ίδιου μήνα. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν 18-19 και 25-26 Αυγούστου.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ ΣΕΛΤΙΚ ΑΕΚ* Νικητής ζευγαριού από γ’ προκριματικό γύρο ΛΙΝΤΣΕΡ* Νικητής ζευγαριού από γ’ προκριματικό γύρο ΒΙΚΙΝΓΚ* Νικητής ζευγαριού από γ’ προκριματικό γύρο Νικητής ζευγαριού από γ’ προκριματικό γύρο Νικητής ζευγαριού από γ’ προκριματικό γύρο Νικητής ζευγαριού από γ’ προκριματικό γύρο Νικητής ζευγαριού με Λιόν Νικητής ζευγαριού με Ολυμπιακό Νικητής ζευγαριού με Μπόντο/Γκλιμτ Νικητής ζευγαριού από γ’ προκριματικό γύρο

*Μη επιβεβαιωμένο το αν θα είναι στους ισχυρούς ή όχι

Κλήρωση League Phase Champions League

Ακολουθεί το… κυρίως πιάτο της διοργάνωσης, η League Phase δηλαδή, που θα διεξαχθεί από τον Σεπτέμβρη μέχρι και τον Ιανουάριο. Η κλήρωση champions league ομιλοι είναι η τελευταία του καλοκαιριού. Η 1η αγωνιστική θα γίνει στις 8-10 Σεπτεμβρίου. Η 8η και τελευταία αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου 2027.

ΓΚΡΟΥΠ 1 ΓΚΡΟΥΠ 2 ΓΚΡΟΥΠ 3 ΓΚΡΟΥΠ 4 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ ΚΟΜΟ ΜΠΑΓΕΡΝ ΡΟΜΑ ΛΙΛ ΛΑΝΣ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΝΑΠΟΛΙ Νικητής Playoffs μονοπάτι πρωταθλητών ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΛΕΙΨΙΑ Νικητής Playoffs μονοπάτι πρωταθλητών ΙΝΤΕΡ ΠΟΡΤΟ ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Νικητής Playoffs μονοπάτι πρωταθλητών ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΣΑΧΤΑΡ Νικητής Playoffs μονοπάτι πρωταθλητών ΑΡΣΕΝΑΛ ΜΠΡΙΖ ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ Νικητής Playoffs μονοπάτι πρωταθλητών ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΜΠΕΤΙΣ ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ* Νικητής Playoffs μονοπάτι μη πρωταθλητών ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ* Νικητής Playoffs μονοπάτι μη πρωταθλητών

*Το γκρουπ δυναμικότητας μπορεί να αλλάξει ανάλογα τις ομάδες

Κλήρωση Playoff Champions League

Έως τότε θα έχουμε μπει για τα καλά στο πιο συναρπαστικό κομμάτι του Τσάμπιονς Λιγκ, που δεν είναι άλλο από τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Το σχετικό πρόγραμμα ξεκινά με τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο για τους «16». Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν 16 – 17 και 23 – 24 Φεβρουαρίου.

Κλήρωση Champions League «16»

Έπειτα, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Τσάμπιονς Λιγκ. Πριν τη φάση των «16» θα έχουμε και την τελευταία champions league κλήρωση. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν 9-10 και 16-17 Μαρτίου.

Champions League Κλήρωση «8»

Στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, ήδη οι οκτώ… Survivors έχουν χωριστεί σε μονοπάτια, οπότε πάνω-κάτω ξέρουν με ποιες ομάδες θα διασταυρωθούν από την προηγούμενη κλήρωση. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν 6-7 και 13-14 Απριλίου.

Τσάμπιονς Λιγκ Κλήρωση Ημιτελικά

Το ίδιο ισχύει και για την τετράδα. Οι τέσσερις εναπομείνασες ομάδες θα χωριστούν σε ζευγάρια βάσει των διασταυρώσεων. Το σίγουρο είναι πως στα τέλη του Απριλίου και στις αρχές του Μάη θα έχουμε ματσάρες. Τα συγκεκριμένα ματς θα γίνουν 27-28 Απριλίου και 4-5 Μαϊου.

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