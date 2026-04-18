Τελικός Κυπέλλου Ισπανίας και Τσέλσι – Μαν. Γιουνάιτεντ με «Ενισχυμένη» ισορροπία και 0% γκανιότα

Τσέλσι εναντίον Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο, σε μια μάχη που μπορεί να κρίνει πολλά στην κούρσα για την έξοδο στο Champions League. Αμφότερες οι ομάδες δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, όμως οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν αποκτήσει ξεκάθαρο βαθμολογικό προβάδισμα για την πρώτη τετράδα.

Με απολογισμό 15 νίκες, 10 ισοπαλίες και 7 ήττες, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ βρίσκεται στην 3η θέση της Premier League με συγκομιδή 55 βαθμών, αν και αγνοεί το τρίποντο στις δυο τελευταίες αγωνιστικές. Με σοβαρά αμυντικά προβλήματα και δυσκολία στην ανάπτυξη υπέστη ήττα-σοκ με 2-1 από τη Λιντς στο «Ολντ Τράφορντ» πριν μια εβδομάδα κι απέτυχε να αυξήσει τη διαφορά απέναντι στον ανταγωνισμό.

Την ίδια ώρα η Τσέλσι βρίσκεται στην 6η θέση και σε ακόμα χειρότερη φόρμα, καθώς προέρχεται από τρεις απανωτές νίκες στο πρωτάθλημα που έχουν καταστήσει εν αμφιβόλω την έξοδό της στην Ευρώπη. Με τη σειρά τους έχουν παρουσιάσει σοβαρά αμυντικά προβλήματα και καλούνται να πάρουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να ανεβάσουν το ηθικό τους. Η προϊστορία μάλιστα τους κλείνει το μάτι ενόψει της επίσκεψης των Κόκκινων Διάβολων, καθώς οι Μπλε παραμένουν αήττητοι στα πέντε προηγούμενα ματς, με την τελευταία ήττα από τη Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» να χρονολογείται πίσω στο 2020.

Ατλέτικο Μαδρίτης εναντίον Σοσιεδάδ στον τελικό του Copa Del Rey, με τις δυο ομάδες να μονομαχούν για το μεγάλο τρόπαιο στο «Καρτούχα» της Ανδαλουσίας. Το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο για τους Μαδριλένους, οι οποίοι πάνε για τον πρώτο τίτλο της σεζόν σε μια περίοδο όπου το ηθικό βρίσκεται στα ύψη.

Πριν από λίγες μέρες άλλωστε, το σύνολο του Τσόλο Σιμεόνε άντεξε στην πίεση της Μπαρτσελόνα και παρά την ήττα με 2-1 στο «Μετροπολιτάνο» κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League για πρώτη φορά από το 2017! Την ίδια ώρα βέβαια στο πρωτάθλημα τα πράγματα δεν βαίνουν τόσο θετικά, μιας και οι Ροχιμπλάνκος έχουν υποχωρήσει στην 4η θέση.

Εξακολουθούν άλλωστε, να ταλαιπωρούνται από παθογένειες στην αμυντική γραμμή, έχοντας δεχτεί συνολικά δώδεκα γκολ στις προηγούμενες έξι αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Από την πλευρά της η Σοσιεδάδ θέλει να επιστρέψει στο θρόνο του Copa Del Rey για πρώτη φορά από το 2020, ποντάροντας στη βελτιωμένη εικόνα που έχει παρουσιάσει μέσα στο 2026.

ΟΦΗ και Λεβαδειακός δίνουν ραντεβού για 5η φορά φέτος μετά τις διπλές μάχες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η ομάδα της Λιβαδειάς έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάληψη της 5η θέσης στα play-offs, καθώς έχει χτίσει απόσταση πέντε βαθμών απέναντι σε ΟΦΗ και Βόλο. Στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 απέναντι στον Άρη, ενώ είχε ολοκληρώσει την κανονική περίοδο της σεζόν με νίκη 1-0 κόντρα στον Λεβαδειακό.

Από την πλευρά τους οι Κρητικοί βρίσκονται στην 7η θέση της Super League, σε ισοβαθμία με τον Βόλο. Με τη σειρά τους απέσπασαν ισοπαλία την 1η αγωνιστική των play-offs μετά το 1-1 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αλλά χρειάζονται νίκες αν θέλουν να προλάβουν το «τρένο» για την 5η θέση. Στα δυο ματς που φιλοξένησαν τον Λεβαδειακό παρέμειναν αήττητοι, ενώ στο Κύπελλο τον πέταξαν εκτός συνέχειας από τα ημιτελικά.

