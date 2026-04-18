Τελικός Copa del Rey Ατλέτικο Μαδρίτης – Σοσιεδάδ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει στη Σεβίλλη τη Σοσιεδάδ στον τελικό του Copa del Rey. Το κίνητρο των δύο ομάδων βρίσκεται στα ύψη, καθώς θέλουν να προσθέσουν έναν τίτλο στο παλμαρέ τους. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Σούπερ Καπ Ισπανίας 2027.

Η ομάδα της πρωτεύουσας μετράει 82 νίκες, 38 ισοπαλίες και 48 ήττες με αντίπαλο τη Σοσιεδάδ (302-208 γκολ).

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πάει στον τελικό μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League, καθώς απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Τη νίκησε 2-0 στο «Καμπ Νόου» και έχασε 1-2 στον επαναληπτικό. Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ. Αυτήν την περίοδο παρουσιάζεται πολύ δυνατή και στις δύο μεριές του γηπέδου και φαίνεται έτοιμη να επιστρέψει στα τρόπαια. Έχει κατακτήσει 10 φορές το Κύπελλο Ισπανίας, με τελευταία το 2013. Μετράει 9 διαδοχικά παιχνίδια που βρίσκει δίχτυα.

Η Σοσιεδάδ έπειτα από μια δύσκολη αρχή στη σεζόν, τελικά κατάφερε και βρήκε τον εαυτό της αφότου την ανέλαβε ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο. Υπό τις οδηγίες του έφτασε στον τελικό. Στη LaLiga βρίσκεται στην 7η θέση, έχοντας να επιδείξει 11 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες. Στις δύο συναντήσεις της με την Ατλέτικο την τρέχουσα σεζόν παραχώρησε 1-1 τον Γενάρη και ηττήθηκε 3-2 τον Μάρτιο στην πρωτεύουσα, δεχόμενη το τρίτο γκολ στο 81’. Συμπλήρωσε 9 σερί ματς χωρίς νίκη εναντίον της (6 ήττες). Έχει κατακτήσει τρεις φορές το Κύπελλο Ισπανίας, το 1909, το 1987 και το 2020.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ