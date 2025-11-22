Τα ντέρμπι σε Λονδίνο και Μιλάνο φουλ «Ενισχυμένα» και με 0% γκανιότα (23/11)

Η Κυριακή κουβαλά δύο από τα πιο ηχηρά ραντεβού του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ίντερ – Μίλαν και Άρσεναλ – Τότεναμ έρχονται σε χρονική στιγμή όπου και οι τέσσερις ομάδες βρίσκονται σε υψηλή ταχύτητα, με τους γηπεδούχους μάλιστα να βρίσκονται στην κορυφή σε Serie A και Premier League αντίστοιχα. Η ένταση των ντέρμπι ενισχύεται από την αγωνιστική εικόνα των ομάδων και οι αποψινές αναμετρήσεις υπόσχονται ρυθμό, γκολ και κρίσιμες στιγμές.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για τις αναμετρήσεις της ημέρας, τα Ίντερ – Μίλαν και Άρσεναλ – Τότεναμ με 0% γκανιότα και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20: Ίντερ νίκη & να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Το «Derby della Madonnina» έχει αλλάξει μοτίβο τα τελευταία χρόνια. Μετά το εντυπωσιακό σερί της Ίντερ (έξι συνεχόμενες νίκες), η Μίλαν πέρσι επανήλθε με πέντε διαδοχικά αήττητα ντέρμπι σε όλες τις διοργανώσεις — το καλύτερό της σερί μετά το 2005. Το νέο αυτό ισοζύγιο έχει αναζωπυρώσει την ανταγωνιστικότητα της πόλης. Η Ίντερ του Κίβου μοιάζει σχεδόν ασταμάτητη: 11 νίκες στα τελευταία 12 ματς, 28 γκολ ενεργητικό, 7 παθητικό, και μοναδική ήττα το 3-1 από τη Νάπολι. Είναι μία από τις δύο ομάδες στα big-5 που δεν έχουν ακόμα ισοπαλία στο πρωτάθλημα.

Με αιχμή του δόρατος τον Λαουτάρο (9 γκολ σε 20 ματς απέναντι στη Μίλαν), οι «Νερατζούρι» παίζουν με ένταση και αυτοπεποίθηση.

Η Μίλαν, από την άλλη, τρέχει το μεγαλύτερο αήττητο σερί της εδώ και δύο χρόνια (11 ματς) και δείχνει πιο κυνική και αποτελεσματική. Ωστόσο, μακριά από τη δική της έδρα έχει «κολλήσει»: τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες (Γιουβέντους, Αταλάντα, Πάρμα) και λιγότερη επιθετική σπιρτάδα. Έτσι, το σενάριο όπου σκοράρουν και οι δύο, αλλά η Ίντερ βρίσκει τρόπους να λυγίσει τον αντίπαλο, έχει γερή βάση.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.45: Άρσεναλ να νικήσει και στα δύο ημίχρονα

Το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου είναι πάντα κάτι περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Στο «Emirates», ωστόσο, υπάρχει ξεκάθαρη τάση: η Άρσεναλ μπαίνει με ορμή, επιβάλλει ρυθμό και συχνά προηγείται από νωρίς. Στις πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι «κανονιέρηδες» βρίσκουν διαρκώς τρόπους να δημιουργούν πίεση και να χτίζουν νίκη ημιχρόνου. Η φετινή Άρσεναλ φτάνει στο ντέρμπι στην κορυφή, με σταθερότητα, αμυντική ωριμότητα και πανίσχυρες στημένες φάσεις, στοιχείο που της δίνει συχνά early control. Η Τότεναμ είναι αήττητη εκτός έδρας, αλλά παραδοσιακά δυσκολεύεται στο «Emirates», με μόλις μία νίκη από το 2006.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.20: ΑΕΚ/ΑΕΚ & Under 3.5 γκολ

Η ΑΕΚ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια με ανάγκη να σταθεροποιηθεί. Το 1-0 στο Ηράκλειο την κράτησε στο -3 από την κορυφή, όμως η συνολική εικόνα τον τελευταίο μήνα ειδικά χρειάζεται βελτίωση. Στο σπίτι της, όμως, παραμένει εξαιρετικά αξιόπιστη και απέναντι στον Άρη έχει σαρωτική παράδοση: πέντε συνεχόμενες εντός έδρας νίκες (13-1 σύνολο τερμάτων) και αήττητο 10 αγώνων. Ο Άρης παλεύει αλλά δεν σκοράρει εύκολα, με έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη και μειωμένη απειλή από τα άκρα. Ο Χιμένεθ ζητά έλεγχο ρυθμού και υπομονή, κάτι που λογικά θα κρατήσει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Η συνολική εικόνα και το μομέντουμ δίνουν σαφές προβάδισμα στην «Ένωση».

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ