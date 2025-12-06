ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τα ντέρμπι ΠΑΟΚ–Άρης & Νάπολι–Γιουβέντους παίζουν με 0% γκανιότα

Η Κυριακή φέρνει δύο ντέρμπι γεμάτα ένταση, ιστορία και λεπτές ισορροπίες. Το μεγάλο ζευγάρι της Θεσσαλονίκης μεταφέρει το… δεύτερο μέρος της κόντρας του από το Κύπελλο στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ιταλία η μάχη του «Μαραντόνα» είναι πάντα πολλά περισσότερα από μία βαθμολογική μάχη.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για τα μεγάλα ραντεβού της Κυριακής, τα ντέρμπι σε Ελλάδα και Ιταλία με 0% γκανιότα, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

Το ντέρμπι της Τετάρτης (1-1) άφησε ανοιχτές πληγές και ακόμη πιο ανοιχτούς λογαριασμούς για ΠΑΟΚ και Άρη. Το ψαλιδάκι του Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις έδωσε ακόμα περισσότερο χρώμα και μελόδραμα σε αυτό που περιμένουμε στην «Τούμπα». Τώρα, όμως, το σκηνικό αλλάζει: το πρωτάθλημα δεν συγχωρεί και η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη.

Στην Elabet βρίσκεις το ΠΑΟΚ – Άρης με ενισχυμένες αποδόσεις και 0% γκανιότα

Ο Άρης  κουβαλάει μαζί την τεράστια ανάγκη για σταθερότητα. Το 2-1 επί της Λάρισας ήταν περισσότερο ανάσα, παρά πραγματική επανεκκίνηση και ήρθε πολύ δύσκολα στο φινάλε. Με μόλις 11 γκολ σε 12 αγωνιστικές και τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες στην έδρα τους, οι «Κιτρινόμαυροι» ξέρουν ότι μια νίκη απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο μπορεί να γυρίσει όλη τη χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, έχει δύο πρόσωπα: στο πρωτάθλημα δείχνει δυνατός, με δύο σερί νίκες και μία τεράστια ανατροπή στη Λιβαδειά. Στο Κύπελλο, όμως, έβγαλε ξανά δισταγμούς και αστάθεια. Με την Ευρώπη να ακολουθεί (Λουντογκόρετς την Πέμπτη) και την κορυφή σε απόσταση αναπνοής, ο Δικέφαλος μπαίνει στο παιχνίδι με τη δύναμη της έδρας και την παράδοση υπέρ του: αήττητος στα έξι τελευταία μεταξύ τους στο πρωτάθλημα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Ισοπαλία & να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Στη Serie A, το κλασικό ντέρμπι βρίσκει δύο ομάδες σε κάπως παρόμοιο momentum. Η Νάπολι έχει επιστρέψει για τα καλά: τέσσερις συνεχόμενες νίκες, διπλό στη Ρώμη και κορυφή μαζί με την Ίντερ. Το «Μαραντόνα» είναι ξανά φρούριο: 17 παιχνίδια αήττητοι οι Παρτενοπέι, με 12 νίκες και 4 ισοπαλίες στο 2025. Αν η Νάπολι αποφύγει την ήττα σήμερα, συμπληρώνει έναν χρόνο χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα της.

Η Γιουβέντους παρουσιάζει μια πιο ήσυχη αλλά σταθερή ανοδική πορεία: τρεις συνεχόμενες νίκες, οκτώ ματς χωρίς ήττα, αλλά πολλά προβλήματα στο ρόστερ. Ο τραυματισμός του Βλάχοβιτς είναι σημαντικό πλήγμα, ενώ απουσίες όπως των Μιλίκ, Μπρέμερ και Γκάτι δυσκολεύουν το rotation. Παρ’ όλα αυτά, η «Γιούβε» παραμένει η ομάδα με τις περισσότερες νίκες και γκολ απέναντι στη Νάπολι στην ιστορία της Serie A.

Τα μεταξύ τους στη Νάπολη έχουν σχεδόν πάντα ρυθμό: 62 γκολ στα τελευταία 20 παιχνίδια (3.1 ανά ματς), ενώ το συχνότερο αποτέλεσμα είναι το 1-1 (22 εμφανίσεις).

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.75: Ακριβές σκορ 1-2 

Η ΑΕΛ ζει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της τελευταίας δεκαετίας: έξι συνεχόμενες ήττες, μόλις τρία γκολ ενεργητικό και ένα περιβάλλον βαρύ για τον δεύτερο προπονητή της σεζόν. Μπροστά στο κοινό της, ψάχνει απεγνωσμένα μια σπίθα αντίδρασης.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Λάρισα πληγωμένος μετά το σοκ με την ΑΕΚ: ισοφάριση με 10 παίκτες στο 90’, ήττα στο αμέσως επόμενο λεπτό, τρία γκολ από δικά του λάθη και -13 από την κορυφή. Το 1-0 επί της Κηφισιάς στο Κύπελλο δεν έφερε ηρεμία, ενώ την Πέμπτη έρχεται το κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς με τη Βικτόρια Πλζεν.

