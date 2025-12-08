Τα δίνει όλα για την νίκη ο Ολυμπιακός με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (09/12)

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο «παγωμένο» Αλμάτι προκειμένου να αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ψάχνουν έτσι την πρώτη τους νίκη στη League Phase για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους.

Έως τώρα βέβαια το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο και αδικείται από τη βαθμολογική του συγκομιδή (2β.). Την προηγούμενη αγωνιστική κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κι ας γνώρισε την ήττα με 4-3.

«Πλήρωσε» στην ουσία ένα κακό διάστημα του στο πρώτο ημίχρονο αλλά στο τέλος πίεσε τη μεγάλη αντίπαλο του και λίγο έλειψε να φτάσει ακόμα και στην ισοφάριση.

Τώρα οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν στους -20 βαθμούς και πρέπει να δείξουν χαρακτήρα. Προέρχονται από μία άνετη νίκη με 3-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα. Ο Ελ Κααμπί με 2 γκολ ήταν ο πρωταγωνιστής ενώ ο Στρεφέτσα άνοιξε λογαριασμό με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Έτσι οι Πειραιώτες παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ανακηρύχθηκαν πρωταθλητές χειμώνα και στοχεύουν στον τίτλο.

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: 1: 6.50 X:4.25 2:1.51

Από την άλλη η Καϊράτ έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα του Καζακστάν από τις 26 Οκτωβρίου. Κατέκτησε για 2η σερί φορά τον τίτλο και έκτοτε έχει δώσει δύο παιχνίδια για το Champions Leauge.

Έβαλε δύσκολα στην Ίντερ στο Μιλάνο και ας ηττήθηκε με 2-1. Την προηγούμενη αγωνιστική βρέθηκε να χάνει με 3-0 στη Δανία από την Κοπεγχάγη όμως στο τέλος πέτυχε 2 γκολ και διασκέδασε τις εντυπώσεις.

Μετράει βέβαια 4 ήττες και 1 ισοπαλία, αυτή απέναντι στην Πάφο, και ξέρει ότι είναι σχεδόν απίθανο να συνεχίσει στη διοργάνωση. Αυτή είναι η παρθενική της συμμετοχή στο Champions League και ήξερε εξ αρχής ότι θα έχει δύσκολο έργο. Προσπαθεί να παλέψει τα παιχνίδια της όμως υστερεί σε ποιότητα και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός.

