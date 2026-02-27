ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Super League: Προσφορές*, ενισχυμένες αποδόσεις* και δύο μήνες δωρεάν* COSMOTE TV στο Pamestoixima.gr

Σαββατοκύριακο γεμάτο ποδοσφαιρική δράση έρχεται και όλα παίζουν ζωντανά στην COSMOTE TV. 

Η δράση της Super League Greece για το διήμερο 28/02-01/03 είναι γεγονός και με τη μοναδική προσφορά* του Pamestoixima.gr μπορείς να απολαύσεις τα παιχνίδια εντελώς δωρεάν* για δύο μήνες.

Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με δυνατές αναμετρήσεις, κρίσιμα ματς στη μάχη της βαθμολογίας και ένταση που κρατά μέχρι το τελευταίο λεπτό. Από έδρες που… βράζουν μέχρι μεγάλα ντέρμπι, το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου υπόσχεται πλούσιο θέαμα και πολλές συγκινήσεις.

Μπορείς να δεις δωρεάν τους παρακάτω αγώνες:

  • ΟΦΗ-ΑΕΛ
  • Κηφισιά-Λεβαδειακός
  • Βόλος-ΑΕΚ
  • Παναθηναϊκός-Άρης

Με το promo code COSMOTETV ενεργοποιείς την προσφορά και απολαμβάνεις όλη τη δράση της Super League, μαζί με κορυφαίες διοργανώσεις από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις, εντελώς δωρεάν* για δύο μήνες.

Ενισχυμένες αποδόσεις* στην Super League | Pamestoixima.gr

ΟΦΗΛάρισα:

  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & over 8.5 κόρνερ 4.10* από 3.30
  • Λάρισα να κερδίσει & over 8.5 κόρνερ 5.70* από 4.75

Κηφισιά-Λεβαδειακός:

  • Over 2.5 γκολ & over 8.5 κόρνερ 4.45* από 3.60
  • Λεβαδειακός να κερδίσει & over 8.5 κόρνερ 5.00* από 4.15

Σούπερ ενισχυμένο μακροχρόνιο στην Super League | Pamestoixima.gr

Η δράση της Super League κορυφώνετε με το απίθανο μακροχρόνιο σε ενισχυμένη απόδοση* στο Pamestoixima.gr:

  • Νικητής διοργάνωσης ΑΕΚ σε απόδοση 3.25* από 2.75

Ζεις κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε ντέρμπι στην οθόνη σου και συνδιάζεις την εμπειρία με προσφορές*, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικά δώρα* στο Pamestoixima.gr, για ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε κάθε αγωνιστικό λεπτό.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε υπεύθυνα | 

