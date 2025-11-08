Super έπαθλο* με το Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ στη Stoiximan! (09/11)

Το Νο1 πρωτάθλημα, οι δύο από τις ισχυρότερες ομάδες του κι ένα Mission στη Stoiximan. Απολαμβάνεις όλη τη μαγεία, παίζοντας σε Mission μέσα από το οποίο κάνεις δικό σου ένα super έπαθλο* ανταμοιβής, μέχρι και μιάμιση ώρα μετά τη σέντρα!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ!

Πόσα περιμένεις από αυτόν τον αγώνα; Αποτέλεσμα, σκορ, σκόρερ, over under και πόσα ακόμα; Μπορούν όλα να μπουν στο δελτίο σου στο Mission της Stoiximan και να σε οδηγήσουν, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεών σου, σε ένα super έπαθλο* ανταμοιβής.

Το Mission ετοιμάζεται με Bet Builder μηχανισμό και το έπαθλο* ανταμοιβής, μπορεί να γίνει δικό σου έως και μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της αναμέτρησης.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις