Super έπαθλο* με το Ίντερ – Μίλαν από τη Stoiximan!

Βρίσκονται στις πάνω θέσεις της κατάταξης. Κατά συνέπεια, το πρώτο φετινό Ίντερ – Μίλαν με τους “nerazzurri” 1ους στους 24 και τους “rossoneri” 3ους με 22, διεξάγεται με τέλειες ποδοσφαιρικές συνθήκες. Ναι, η Ίντερ παραμένει το φαβορί στον εμφύλιο του Μιλάνου. Θα επιβεβαιωθεί αυτό στην πράξη; Το Derby Della Mandonina έρχεται στη Stoiximan με Mission για ένα έπαθλο* στοιχηματικής ανταμοιβής.

Με μία ιστορία μεγαλύτερη των 115 ετών, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ντέρμπι κάνει φέτος την πρώτη του εμφάνιση στο κοινό. Αντιπαρατάσσει στο τερέν του «Τζουζέπε Μεάτσα» δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην μέχρι τώρα διαδρομή της Serie A.

Κρίστιαν Κίβου και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ετοιμάζονται στο προπονητικό σκάκι, να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορουν. Θα έχει άραγε ανακατατάξεις η πρώτη τριάδα του ιταλικού πρωταθλήματος;

Εσύ, παίζεις σε αυτόν τον αγώνα με Mission, το οποίο σου εξασφαλίζει ένα super στοιχηματικό έπαθλο* αν το δελτίο σου δεν κερδίσει.

Θα μπορείς να το κάνεις δικό σου, έως και μιάμιση ώρα μετά τη σέντρα στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 3000 δώρα* χωρίς κατάθεση* και κλήρωση για ΤV 65’’ και PS5!

H Black Friday στη Stoiximan επέστρεψε με θόρυβο. Με την εγγραφή σου παίρνεις 1500 δώρα* χωρίς κατάθεση, ενώ με την επιτυχημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού σου ( η οποία είναι μία επίσης δωρεάν διαδικασία) παίρνεις 1500 ακόμα δώρα* καθώς και την αυτόματη συμμετοχή σου στην κλήρωση για 25 Sony PlayStation 5 Slim και 25 Samsung 4K Smart TV 65” 65U8072F.

*21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

