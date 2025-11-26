ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Super έπαθλο* με ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη από τη Stoiximan! (27/11)

Επιστρέφουν στη δράση και σε περιμένουν σε Mission. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, κάνουν απόψε σέντρα, σε Europa και Conference League. Ολοκληρώνεις το Mission και αν δεν πας ταμείο, θα λάβεις ένα έπαθλο* για το παιχνίδι σου!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa και το Conference League!

Μετά το απόλυτα χορταστικό 3-4 του Φαλήρου χθες, σειρά παίρνουν μετά τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. 

Απέναντι σε Μπραν οι παίκτες του Λουτσέσκου, σε Στουρμ Γκρατς οι παίκτες του Μπενίτεθ και σε Φιορεντίνα αυτοί του Νίκολιτς. 

Οι 3 αυτοί αγώνες, επαναφέρουν το Mission της Stoiximan που τις περιλαμβάνει.  Παίζεις βάζοντας αγορές από τις αναμετρήσεις που θα κάνουν τόσο ποδοσφαιρική μία ακόμα Πέμπτη σου, ενώ αν δεν κερδίσει το στοίχημά σου, θα λάβεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa και το Conference League!

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Στουρμ Γκρατς, θα βρεις διαθέσιμο και Bet Builder Boost, που αν κερδίσεις, θα σε πληρώσει με ένα 25% πριμ, επιπλέον στα κέρδη σου.

 Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 3000 δώρα* χωρίς κατάθεση* και κλήρωση για ΤV 65’’ και PS5!

H Black Friday στη Stoiximan επέστρεψε με θόρυβο. Με την εγγραφή σου παίρνεις 1500 δώρα* χωρίς κατάθεση, ενώ με την επιτυχημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού σου ( η οποία είναι μία επίσης δωρεάν διαδικασία) παίρνεις 1500 ακόμα δώρα* καθώς και την αυτόματη συμμετοχή σου στην κλήρωση για 25 Sony PlayStation 5 Slim και 25 Samsung 4K Smart TV 65” 65U8072F.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

