Super έπαθλο* με ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη από τη Stoiximan! (11/12)

Με τους στόχους τους ενεργούς, οι 3 ελληνικές ομάδες παίζουν απόψε στο Europa και το Conference League. Τις βρίσκεις σε Mission, μέσα από το οποίο κερδίζεις ένα super έπαθλο* για στοίχημα. Επιπλέον, οι δύο αγώνες (ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκούς) προσφέρονται από τη Stoiximan με Bet Builder Boost, το οποίο δίνει πριμ 25% σε κερδισμένο δελτίο Bet Builder, ενώ βρίσκεις και 3 super ενισχυμένες αποδόσεις, για μονά στοιχήματα με αυξημένη επιστροφή σε νικηφόρο ποντάρισμα.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa και το Conference League!

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Λουντογκόρετς, με στόχο ένα ακόμα διπλό. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Σαμψούντα, ελπίζοντας σε νίκη επί της Σαμσουνσπόρ, ενώ ο Παναθηναϊκός, παραμένει εντός έδρας και παίζει με τη Βικτόρια Πλζεν, σε μια προσπάθεια να αποβάλει το κλίμα που δημιούργησαν οι τελευταίοι αγώνες του στο πρωτάθλημα.

Οι 3 αυτοί αγώνες, εντάσσονται στο Mission της Stoiximan που τις περιλαμβάνει.  Παίζεις χρησιμοποιώντας αγορές από τις αναμετρήσεις που θα κάνουν τόσο ποδοσφαιρική μία ακόμα Πέμπτη σου, ενώ αν δεν κερδίσει το στοίχημά σου, θα λάβεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής.

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν και της Λουντογκόρετς με τον ΠΑΟΚ, θα βρεις διαθέσιμο και Bet Builder Boost, που αν κερδίσεις, θα σε πληρώσει με ένα 25% πριμ, επιπλέον στα κέρδη σου. 

Τέλος, μπορείς να βρεις και τις παρακάτω super ενισχυμένες αποδόσεις: 

  • Ντεσπόντοφ, Να σκοράρει: 4.65
  • Παναθηναϊκος/Μπακασέτας – over 0.5 σουτ στην εστία: 3.90
  • ΑΕΚ/Γιόβιτς, Να σκοράρει: 5.30

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

