Super έπαθλο* και Bet Builder Boost 50% με το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ! (09/11)

Φέρνοντας στην ψυχολογία τους τις ευρωπαϊκές τους νίκες (ένα μεγάλο διπλό και μια εντός επέλαση) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τοποθετούνται απέναντι. Εσύ, τοποθετείσαι στη Stoiximan, παίζοντας σε Mission για ένα έπαθλο* στοιχηματικής ανταμοιβής, αλλά και με Bet Builder Boost 50% στον αγώνα, είτε πριν τη σέντρα είτε στο Live!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ!

Είναι το σημείο αναφοράς του Σαββατοκύριακου. Μπορεί η διψήφια διαφορά μεταξύ τους να μην δημιουργεί την προσμονή που θα είχε ένα σενάριο κορυφής (αυτή για την ώρα απασχολεί μόνο τον ΠΑΟΚ), όμως το ντέρμπι της Stoiximan Super League φέρνει πολλά ακόμα.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ!

Το Mission έρχεται με Bet Builder μηχανισμό και μπορεί να εντάξει όλες σου τις στοιχηματικές εμπνεύσεις. Το έπαθλο* ανταμοιβής, γίνεται δικό σου έως και μιάμιση ώρα μετά τη σέντρα στη Λεωφόρο.

Παράλληλα, στον αγώνα, θα υπάρχει και Bet Builder Boost 50%. Αυτό σημαίνει πως αν ένα δελτίο με Bet Builder κερδίσει (υπό την προϋπόθεση να πληροί τις προδιαγραφές) θα λάβει εγγυημένο πριμ 50% στο ποσό των κερδών.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις