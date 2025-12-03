ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Super έπαθλο* και Bet Builder Boost 25% με το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε! (04/12)

Ντέρμπι πρώτου επιπέδου, το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ και άριστη αφορμή για καλό και γεμάτο προσφορές και ανταμοιβές στοίχημα. Παιζεις σε Mission και βλέπεις μέσα από αυτό ένα έπαθλο* να γυρίζει σε σένα ως ανταμοιβή για το παιχνίδι σου. Επιπλέον, παίρνεις πριμ 25% στα κέρδη σου μέσα από το Bet Builder Boost και βρίσκεις και 2 super ενισχυμένες αποδόσεις.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε!

Τα αγωνιστικά τα ξέρεις καλά. Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεχάσει όλα τα προβλήματα που από την αρχή της σεζόν δεν έχουν επιτρέψει την πληρότητα στο ρόστερ του. Η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα θα ξεχαστεί γρήγορα, αν ακολουθήσει επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης κάνουν την φετινή τους επίσκεψη στο ΣΕΦ για το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου, όντες στην ίδια ακριβώς θέση με τους Πειραιώτες. Με ρεκόρ 8-4, οι ισορροπίες στην κατάταξη θα έχουν αλλάξει μετά το πέρας της αναμέτρησης που περιμένουν πολλοί.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε!

Αν ολοκληρώσεις το Mission, θα κερδίσεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου, ανεξάρτητα από το πως τα έχουν πάει οι προβλέψεις σου. Επιπλέον, το Bet Builder Boost, αν πας ταμείο, θα ενισχύσει με πριμ 25% τα κέρδη σου.

Τέλος, θα βρεις δύο super ενισχυμένες αποδόσεις.

  • Σάσα Βεζένκοφ, 2+ εύη εύστοχα Τρίποντα & Νίκολα Μιλουτίνοβ, 8+ ριμπάουντ στο 3.40
  • Σάσα Βεζένκοφ, 18+ πόντοι & Τάιλερ Ντόρσεϊ, 17+ πόντοι στο 3.70.

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

