Super έπαθλο* και Bet Builder Boost 25% με το Ελλάδα – Σκωτία! (15/11)

Ο αγώνας που θα αποχαιρετήσει το κοινό της είναι αυτός. Τα προκριματικά της τελειώνουν στις 18 κόντρα στη Λευκορωσία στο κρύο του Μινσκ, όμως τον κόσμο της, η Ελλάδα τον αποχαιρετά στον αγώνα με τη Σκωτία. Αυτός, έρχεται στη Stoiximan με Mission για ένα έπαθλο* στοιχηματικής ανταμοιβής, αλλά και με Bet Builder Boost 25%!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ελλάδα – Σκωτία!

Της αξίζει, πρωτίστως από και προς τον ίδιο της τον εαυτό μια εμφάνιση ποιότητας. Της αξίζει να είναι σοβαρή και να κερδίσει. Θα είναι όμως; Το πως προσεγγίζεις εσύ από στοιχηματικής πλευράς τον αγώνα, θα σε απασχολήσει στο Mission, το οποίο σε πάει εύκολα μέχρι και το έπαθλο* ανταμοιβής.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ελλάδα – Σκωτία!

Αυτό, γίνεται δικό σου έως και μιάμιση ώρα μετά τη σέντρα στον προτελευταίο αγώνα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Παράλληλα, στον αγώνα, θα υπάρχει και Bet Builder Boost 25%. Αυτό σημαίνει πως αν ένα δελτίο με Bet Builder κερδίσει (υπό την προϋπόθεση να πληροί τις προδιαγραφές) θα λάβει εγγυημένο πριμ 25% στο ποσό των κερδών.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις