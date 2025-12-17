Super έπαθλο* και Bet Builder Boost 25% με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα!

Απόψε το ΟΑΚΑ μαζεύει το κοινό του Παναθηναϊκού. Καλεσμένοι θα είναι ο Ιτούδης, ο Μίτσιτς, ο Μπράιαντ, ο Οτούρου και όλη η παρέα της εντυπωσιακής φετινής Χάποελ Τελ-Αβίβ. Παίζει σε Mission σε αυτόν τον αγώνα και επωφελείσαι από τη δράση σου με ένα super έπαθλο* ανταμοιβής. Επιπλέον, παίρνεις πριμ 25% στα κέρδη σου μέσα από το Bet Builder Boost, σε όποιον αγώνα θέλεις από τους δύο.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ-Αβίβ και το Ολυμπιακός – Βιλερμπάν!

Μετά το εκκωφαντικό διπλό στην Κωνσταντινούπολη, ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία να κάνει το 2/2 μέσα στην εβδομάδα, αφήνοντας πίσω το σοκ της ήττας από τη Βαλένθια. Σε αυτό το Mission, παίζουν και οι 2 ελληνικές ομάδες, αφού αυτό περιλαμβάνει και τον Ολυμπιακό, στον αυριανό του αγώνα με τη Βιλερμπάν.

Πέρα από το Mission, μπορείς να παίξεις και με Bet Builder Boost, για να πάρεις ένα πριμ 25%, επιπλέον των κερδών σου, αν το στοίχημά σου είναι νικηφόρο.

Με 2 super ενισχυμένες αποδόσεις τέλος, θα εμπνευστείς για μονό στοίχημα με υψηλή ανταποδοτικότητα.

Σε ό,τι αφορά στο Mission, το έπαθλο* μπορείς να το πάρεις έως και μιάμιση ώρα μετά το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Βιλερμπάν.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 626* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Τα Χριστούγεννα αυτά μπορείς να ξεκινήσεις με ένα δώρο στον εαυτό σου. Κάνοντας την εγγραφή σου στη Stoiximan, παίρνεις 300 δώρα* χωρίς κατάθεση, ενώ αν ολοκληρώσεις και τη διαδικασία της ταυτοποίησης του λογαριασμού σου (εντελώς δωρεάν η διαδικασία), θα λάβεις άλλα 326 δώρα*. Ο μήνας αυτός, με την εορταστική του αύρα, φέρνει ευκαιρίες για παιχνίδι απόλυτα συμβατό με την εποχή. Και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

