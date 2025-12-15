Super έπαθλο* και Bet Builder Boost 25% με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα! (16/12)

Η διοργάνωση αυτή δεν κάνει γιορτές. Γιορτάζει με το προϊόν που προσφέρει στο κοινό της όλο το χρόνο. Κάπου εδώ, ετοιμάζεται για μία ακόμα διπλή αγωνιστική. Το πρώτο μέρος της θα το ζήσεις με Mission στη Stoiximan, μέσα από το οποίο μπορείς εύκολα να πάρεις ένα super επαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου. Επιπλέον, παίρνεις πριμ 25% στα κέρδη σου μέσα από το Bet Builder Boost, σε όποιον αγώνα θέλεις από τους δύο.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός – Βαλένθια!

Παίζουν και οι 2 την ίδια μέρα. Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στην Ulker Arena, ο Αταμάν θα ακούει τα εξ αμάξης από τους φίλους της Φενέρ και το διπλό της ανάκαμψης μετά το σοκ της περασμένης εβδομάδας, θα είναι μία δύσκολη υπόθεση. Αν εμπνέεσαι γύρω από αυτόν τον αγώνα, το πεδίο είναι δικό σου.

Ο Ολυμπιακός, θα υποδέχεται τη Βαλένθια που έχει συχνά σούρτα φέρτα στην Αττική. Η νίκη της στο ΟΑΚΑ τις προάλλες ανεβάζει τα επίπεδα συναγερμού μεταξύ του Μπαρτζώκα και των παικτών του.

Το έπαθλο* μπορείς να το πάρεις έως και μιάμιση ώρα μετά το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Βαλένθια.

Επιπλέον, το Bet Builder Boost, αν πας ταμείο, θα ενισχύσει με πριμ 25% τα κέρδη σου, παίζοντας είτε πριν το τζάμπολ, είτε στο Live. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε όποιον από τους 2 αγώνες επιθυμείς.

Τέλος, θα βρεις δύο super ενισχυμένες αποδόσεις, στο 7.10 και το 5.60!

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις