Super έπαθλο* ανταμοιβής στo Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και 415 δώρα* χωρίς κατάθεση!

Οι «αιώνιοι» διεκδικούν να κάνουν δικό τους έναν πολύ σημαντικό στόχο για τη σεζόν, παράγοντας που θα παίξει ρόλο στη συνέχεια και των δύο. Οι ομάδες σε καλούν σε ένα νέο Mission για να σε ανταμοίψουν για τη δράση σου. Ολοκλήρωσες το Mission; Πήρες έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου. Ο τελικός θα προσφερθεί και με Bet Builder Boost 25%, που δίνει το αντίστοιχο πριμ στα κέρδη σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο ντέρμπι “αιωνίων”!

Η ώρα του τίτλου έφτασε, ο νικητής εκτός από το τρόπαιο θα κερδίσει ψυχολογία για τους επόμενους αγωνιστικούς του στόχους. Αναμένεται να είναι ένα πολύ ψυχαγωγικό παιχνίδι. ‘Ετσι, το απολαμβάνεις και στοιχηματικά με ένα έπαθλο* ανταμοιβής μέσα από το Mission.

Προσφορά* χωρίς κατάθεση* με 415* Δώρα* από τη Stoiximan!

Συμμετέχεις με τις αγορές που προτιμάς, για να κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο*.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο ντέρμπι “αιωνίων”!

Επιπλέον, με το Bet Builder Boost , μπορείς να ετοιμάσεις δελτίο με αυτόν τον μηχανισμό και αν πάς ταμείο, θα ανταμειφθείς με πριμ 25% στα κέρδη σου.

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις