Super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan Super League! (06/12)

H 13η αγωνιστική ξεκινάει Σάββατο και τελειώνει τη Δευτέρα. Μέσα στο αρχικό της διήμερο, μπορείς να παίξεις και να κάνεις δικό σου ένα έπαθλο* ανταμοιβής για στοίχημα, αν το δελτίο σου δεν κερδίσει.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Με το ΠΑΟΚ-Άρης να είναι το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής, το πρώτο μέρος του ντουέτου αγώνων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (03.12) στο Χαριλάου.

Ετοιμάζεις το Mission και μόλις το ολοκληρώσεις, σε περίπτωση που δεν πας ταμείο, θα κερδίσεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής για πρόσθετη στοιχηματική δράση. Παράλληλα, το Bet Builder Boost αυτό το διήμερο, θα μπορεί να επιλεγεί σε όποιον αγώνα της Stoiximan Super League επιθυμείς, για να επωφεληθείς αν τελικά κερδίσεις, με ένα πρόσθετο πριμ 25% επί των κερδών σου!

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

