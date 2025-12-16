ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Super έπαθλο* ανταμοιβής με το Νάπολι – Μίλαν στη Stoiximan! (17/12)

SSC Napoli v Juventus FC - Serie A Enilive Giovanni Di Lorenzo of SSC Napoli in action during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Juventus FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 7, 2025 in Naples, Italy Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xGiuseppexMaffiax 251207_SerieA_Napoli-Juventus_01444

Super Cup με μορφή Final 4 και μάλιστα στην, πάντα πρόθυμη να τα…ακουμπήσει, Σαουδική Αραβία. Η Νάπολι παίζει με τη Μίλαν στον πρώτο ημιτελικό του ιταλικού Super Cup. Εσύ, αν αποφασίσεις να πιάσεις στοιχηματικά την αναμέτρηση, έχε κατά νου πως μπορείς να ανταμειφθείς με έπαθλο* για το ποντάρισμά σου!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Νάπολι – Μίλαν!

Παραμονές Χριστουγέννων και ο αραβικός κόσμος ανοίγει την αγκαλιά με τα πετροδόλαρα για να υποδεχτεί τέσσερις ιταλικές ομάδες στο Ριάντ, για να διεξαχθεί εκεί το φετινό super cup. Με μορφή bracket, δύο ημιτελικούς κι έναν τελικό. 

Εδώ θα ασχοληθούμε με τον αγώνα της Νάπολι με τη Μίλαν. ΟΙ partenopei και οι rossoneri, παίζουν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας με σκοπό την πρόκριση στον τελικό. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Νάπολι – Μίλαν!

Ο αγώνας θα σου δώσει έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan αν μέσα από τις αγορές του ολοκληρώσεις το Mission. Το παραπάνω έπαθλο* θα γίνει δικό σου, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεών σου.

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

