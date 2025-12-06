ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Super έπαθλο* ανταμοιβής με το Νάπολι – Γιουβέντους στη Stoiximan!

Ο αγώνας που θα φέρει τον ιταλικό νότο απέναντι στον ιταλικό βορρά, παίζει στη Stoiximan με Mission. Ένα κλασικό ντέρμπι της γειτονικής χώρας, σε καλεί να απολαύσεις τις αγορές του και να κερδίσεις έτσι το έπαθλο* ανταμοιβής.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Νάπολι – Γιουβέντους!

Με τους Ναπολιτάνους να πραγματοποιούν μία θαυμάσια σεζόν και να πλασάρονται στην κορυφή, ισόβαθμοι στους 28 με τη Μίλαν, ο αγώνας κόντρα στη Γιουβέντους έρχεται δυναμικά.

Ο στόχος των φιλοξενούμενων είναι να κάνουν ζημιά και να μειώσουν την απόστασή τους από την κορυφή, όντες 7οι με 23 βαθμούς.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Νάπολι – Γιουβέντους!

Μπορείς να παίξεις σε Mission και να διεκδικήσεις ένα super έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων στο δελτίο σου, μαζί με όλες τις προσφορές που συνοδεύουν στη Stoiximan έναν αγώνα αυτού του επιπέδου.

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

