Super έπαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου στο Παρί – Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις υποχρεώσεις της EuroLeague με μία ακόμη απαιτητική αποστολή, αυτή τη φορά απέναντι στην Παρί. Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει δυναμικά την πορεία του στη διοργάνωση και να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη βαθμολογία. Το παιχνίδι αναμένεται να προσφέρει πλούσιο θέαμα και σε καλεί σε ένα νέο Mission για να σε ανταμείψει για τη δράση σου με έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου. Ο αγώνας θα προσφερθεί και με Bet Builder Boost 25%, που δίνει το αντίστοιχο πριμ στα κέρδη σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Παρί – Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να επιβάλλει τον ρυθμό του μέσα από την αμυντική του συνέπεια και την ποιότητα στην επίθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία απέναντι στην μαχητική Παρί. Το ματς προβλέπεται θεαματικό και εσύ το απολαμβάνεις και στοιχηματικά με ένα έπαθλο* ανταμοιβής μέσα από το Mission

Προσφορά* χωρίς κατάθεση* με 500* Δώρα* από τη Stoiximan!

Συμμετέχεις με τις αγορές που προτιμάς, για να κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο*.

Super Ενισχυμένη Φουρνιέ 14+ πόντοι και Ντόρσεϊ 16+ πόντοι στο 3.85 από 3.30

Επιπλέον, με το Bet Builder Boost, μπορείς να ετοιμάσεις δελτίο με αυτόν τον μηχανισμό και αν πας ταμείο, θα ανταμειφθείς με πριμ 25% στα κέρδη σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Παρί – Ολυμπιακός!

Τα δώρα* μπορούν να προσφέρουν ένα δυναμικό ξεκίνημα σε κάθε νέο μέλος που θέλει να ζήσει την εμπειρία του Στοιχήματος ή του Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις