Kingbet Kingbet

Super ΔΩΡΑ* και Bet Builder Boost 25% στη Stoiximan Super League!

H 9η αγωνιστική μοιράζεται σε 3 ημέρες. Στις 2 από αυτές, το Σάββατο και την Κυριακή, μπορείς να παίξεις και να κάνεις δικό σου ένα έπαθλο* ανταμοιβής για στοίχημα.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Ντέρμπι δεν υπάρχει, μία εβδομάδα πριν το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Με 3 αγώνες όμως το Σάββατο, μεταξύ αυτών και το Ολυμπιακός – Άρης και 3 ακόμα την Κυριακή, δύσκολα θα πεις πως δεν βρίσκεις κάτι να παίξεις.

Ετοιμάζεις το Mission και μόλις το ολοκληρώσεις, θα κερδίσεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής για πρόσθετη στοιχηματική δράση. Παράλληλα, το Bet Builder Boost αυτό το διήμερο, θα μπορεί να επιλεγεί σε όποιον αγώνα της Stoiximan Super League επιθυμείς, για να επωφεληθείς αν τελικά κερδίσεις, με ένα πρόσθετο πριμ 25% επί των κερδών σου!

 Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

