Stoiximan Super League με έπαθλο* ανταμοιβής και 415 Δώρα χωρίς κατάθεση*!

Τέσσερις γύρους πριν το τέλος της κανονικής περιόδου στην Stoiximan Super League και το ενδιαφέρον για την κατάκτηση του τίτλου , της τετράδας, των θέσεων 5-8 αλλά και των play outs κορυφώνεται. Οι μάχες του Σαββάτου σε Κρήτη, Περιστέρι και Κηφισιά αναμένονται πολύ δυνατές και οι ομάδες σε καλούν σε ένα νέο Mission για να σε ανταμείψουν για τη δράση σου. Ολοκλήρωσες το Mission; Πήρες έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στη Stoiximan Super League

Ο Κόντης έχει κάνει δουλειά στον ΟΦΗ και είναι καλά προετοιμασμένος για το αποτέλεσμα απέναντι στην “θαρραλέα” ΑΕΛ. Στο Περιστέρι αναμένεται ένα πολύ δυνατό ματς ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναιτωλικό. Το πρόγραμμα του Σαββάτου ολοκληρώνεται με την  Κηφισιά να φιλοξενεί τον Λεβαδειακό ο οποίος συνεχίζει να διεκδικεί πολύ έντονα το προβάδισμα για την κατάκτηση της 4ης θέσης στην κανονική περίοδο που οδηγεί στα playoffs.

Μοναδική προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Λαμβάνεις συμμετοχή στο Mission  με τις αγορές που προτιμάς, στον αγώνα της αρεσκείας σου, για να κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο*. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στη Stoiximan Super League

Επιπλέον, με το Bet Builder Boost, αν οι προβλέψεις σου είναι επιτυχημένες, θα ανταμειφθείς με 25% πριμ στα κέρδη σου. Ο αγώνας που θα προσφερθεί με την προσφορά, είναι το Παναθηναϊκός – Άρης.

Μοναδική προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

