Stoiximan Super League με έπαθλο* ανταμοιβής και 415 Δώρα χωρίς κατάθεση*!

Οι τρεις πρωτοπόροι έχουν σχετικά βατές αναμετρήσεις αλλά κρύβουν “παγίδες” που θα πρέπει να ξεπεράσουν για την πρόσθεση τριών βαθμών στην βαθμολογία του πρωταθληματος. Αφού είδες ήδη τους σημαντικούς αγώνες του Σαββάτου, προετοιμάσου για την Κυριακή και τις δυνατές αναμετρήσεις των ομάδων οι οποίες σε καλούν σε ένα νέο Mission για να σε ανταμείψουν για τη δράση σου. Ολοκλήρωσες το Mission; Πήρες έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου. Επιπλέον, ο αγώνας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αρη, θα προσφερθεί με Bet Builder Boost 25%.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Παναθηναϊκός – Άρης!

Ο Ολυμπιακός έπειτα από μία συγκινητική προσπάθεια, όμως χωρίς αποτέλεσμα απέναντι στη Λεβερκούζεν, στρέφει όλη του την συγκέντρωση στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και αντιμετωπίζει τον ανίσχυρο Πανσερραϊκό. Ο ΠΑΟΚ παρολο τις πολλές απουσίες, θα κυνηγήσει την νίκη απέναντι στον Αστέρα ενώ η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στο Βόλο.

Μοναδική προσφορά* χωρίς κατάθεση!.

Λαμβάνεις συμμετοχή στο Mission με τις αγορές που προτιμάς, στον αγώνα της αρεσκείας σου, για να κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο*.

Επιπλέον, με το Bet Builder Boost, αν οι προβλέψεις σου είναι επιτυχημένες, θα ανταμειφθείς με 25% πριμ στα κέρδη σου. Ο αγώνας που θα προσφερθεί με την προσφορά, είναι το Παναθηναϊκός – Άρης.

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις