Stoiximan Social: Η νέα social εμπειρία στο παιχνίδι

Η Stoiximan φέρνει μια νέα διάσταση στη διασκέδαση με το Stoiximan Social, τη λειτουργία που μετατρέπει την εμπειρία του παιχνιδιού σε κάτι πιο διαδραστικό. Γίνε έμπνευση για τους άλλους και πάρε έμπνευση κι εσύ, για κορυφαία στοιχήματα. Δεν χάνεις προσφορά και βάζεις το όνομά σου όσο ψηλότερα γίνεται στην κατάταξη, μαζεύοντας πόντους.

Το Stoiximan Social είναι η νέα λειτουργία της Stoiximan που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα στην πλατφόρμα. Δημιουργώντας το δικό σου προφίλ, μπορείς να δημοσιεύεις τις επιλογές σου, να παρακολουθείς άλλους παίκτες και να ενημερώνεσαι για τα πιο δημοφιλή picks της κοινότητας.

Μπορείς να έχεις ανοικτό ή κλειστό προφίλ, να επιλέξεις το άβατάρ σου και να περιπλανηθείς στη νέα κοινότητα, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά από τη Stoiximan.

Η χρήση του Stoiximan Social είναι απλή και εύκολη. Αφού δημιουργήσεις το προφίλ σου, μπορείς να:

• Μοιράζεσαι τα δελτία και τις επιλογές σου

• Ακολουθείς άλλους παίκτες και να βλέπεις τα picks τους

• Ανακαλύπτεις νέες προτάσεις μέσα από την κοινότητα

• Αλληλεπιδράς με άλλα προφίλ

Το Stoiximan Social δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να γίνουν μέρος μιας μεγάλης κοινότητας. Εκτός από τη διασκέδαση, μπορείς να ανακαλύψεις νέες επιλογές, να δεις τι παίζουν άλλοι χρήστες και να μοιραστείς τη δική σου στρατηγική.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ προσφορά* χωρίς κατάθεση σου ανήκει!

Τα δώρα* μπορούν να προσφέρουν ένα δυναμικό ξεκίνημα σε κάθε νέο μέλος που θέλει να ζήσει την εμπειρία του Στοιχήματος ή του Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

Προσφορά* χωρίς κατάθεση* με 500* Δώρα* από τη Stoiximan!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις