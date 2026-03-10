ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Stoiximan Social: Η νέα social εμπειρία στο παιχνίδι

Η Stoiximan φέρνει μια νέα διάσταση στη διασκέδαση με το Stoiximan Social, τη λειτουργία που μετατρέπει την εμπειρία του παιχνιδιού σε κάτι πιο διαδραστικό. Γίνε έμπνευση για τους άλλους και πάρε έμπνευση κι εσύ, για κορυφαία στοιχήματα. Δεν χάνεις προσφορά και βάζεις το όνομά σου όσο ψηλότερα γίνεται στην κατάταξη, μαζεύοντας πόντους.

Stoiximan Social, μία νέα διαδραστική εμπειρία!

Το Stoiximan Social είναι η νέα λειτουργία της Stoiximan που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα στην πλατφόρμα. Δημιουργώντας το δικό σου προφίλ, μπορείς να δημοσιεύεις τις επιλογές σου, να παρακολουθείς άλλους παίκτες και να ενημερώνεσαι για τα πιο δημοφιλή picks της κοινότητας.

Μπορείς να έχεις ανοικτό ή κλειστό προφίλ, να επιλέξεις το άβατάρ σου και να περιπλανηθείς στη νέα κοινότητα, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά από τη Stoiximan.

Stoiximan Social, μία νέα διαδραστική εμπειρία!

Η χρήση του Stoiximan Social είναι απλή και εύκολη. Αφού δημιουργήσεις το προφίλ σου, μπορείς να:

• Μοιράζεσαι τα δελτία και τις επιλογές σου
• Ακολουθείς άλλους παίκτες και να βλέπεις τα picks τους
• Ανακαλύπτεις νέες προτάσεις μέσα από την κοινότητα
• Αλληλεπιδράς με άλλα προφίλ

Το Stoiximan Social δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να γίνουν μέρος μιας μεγάλης κοινότητας. Εκτός από τη διασκέδαση, μπορείς να ανακαλύψεις νέες επιλογές, να δεις τι παίζουν άλλοι χρήστες και να μοιραστείς τη δική σου στρατηγική.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

