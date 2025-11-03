ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Στο… κόκκινο οι «Ενισχύσεις» για Ολυμπιακό και ματσάρες στο Champions League από την Elbet (04/11)

Η αποψινή βραδιά μοιάζει με… τελικό για τον Ολυμπιακό. Με μόλις έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της League Phase, τα περιθώρια έχουν στενέψει σε μη αναστρέψιμο επίπεδο. Αν δεν πάρουν τη νίκη απέναντι στην Αϊντχόφεν, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν μετά μόνο μαθηματικές μόνο ελπίδες πρόκρισης. Και όλα αυτά, σε μια βραδιά όπου το Champions League προσφέρει και δύο από τα πιο δυνατά ματς της χρονιάς: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί – Μπάγερν, σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται εκρηκτικό.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Ολυμπιακός ή ισοπαλία – Over 2.5 γκολ – Over 1.5 σουτ στην εστία Α. Ελ Κααμπί 

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων ετών. Μετά την ισοπαλία με την Πάφο και τις ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ χρειάζεται νίκη για να παραμείνει ζωντανή. Το 2-1 επί του Άρη στο πρωτάθλημα έδωσε βαθμούς αλλά όχι σιγουριά: αστάθεια, νεύρα και στιγμές αποσυντονισμού άφησαν προβληματισμό. Η PSV, αντίθετα, έρχεται με φόρα. Ο Πέτερ Μπος έχει χτίσει μια ομάδα που σκοράρει ασταμάτητα (15 γκολ στα τελευταία 4 ματς). Το πρόσφατο 3-2 στη Φέγενορντ και το 6-2 απέναντι στη Νάπολι έδειξαν πως οι Ολλανδοί διαθέτουν βάθος και ενέργεια σε κάθε γραμμή.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις, όλες τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας.
• 0% γκανιότα (σε Ολυμπιακό και Λίβερπουλ)
• Ενισχυμένα bet builders
• Φουλ επιλογές pregame & live
• Αμέτρητα ειδικά παικτών

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Over 3.5 γκολ – Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες – Over 11.5 κόρνερ

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ δίνει μάχη κυρίως ψυχικής ανάτασης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να έβαλε τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών στο πρωτάθλημα, αλλά μέτρησε και τον βαρύ εντός αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ. Οι «Κόκκινοι» δείχνουν κουρασμένοι, χωρίς ενέργεια στο πρέσινγκ και με δυσκολία στο σκοράρισμα. Μοναδική αναλαμπή, η εντυπωσιακή πεντάρα στη Φρανκφούρτη, που θύμισε κάτι από τα παλιά.
Η Ρεάλ, ωστόσο, βρίσκεται σε αντίθετη διάθεση. Έξι συνεχόμενες νίκες, κορυφαία εμφάνιση στο Clasico (2-1 επί της Μπαρτσελόνα) και συνοχή που δεν είχε ούτε πέρσι. Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που συνδυάζει ωριμότητα με φαντασία, και η ιστορία είναι μαζί του σε αυτές τις επισκέψεις στο Λιμάνι: από το 2014, 3 νίκες και 1 ισοπαλία.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Over 3.5 γκολ – Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες – Over 11.5 κόρνερ

Στο Παρίσι, το απόλυτο ματς κορυφής: Παρί– Μπάγερν. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης μοιάζει ασταμάτητη και αυτό που παίζει θυμίζει… βιντεοπαιχνίδι. Η Παρί μετρά το 4-0 επί της Αταλάντα, τη νίκη στη Βαρκελώνη και το 7-1 στη Λεβερκούζεν, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά απόλυτης κυριαρχίας. Μόνο που και η Μπάγερν «σπάει» κάθε ρεκόρ. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έχει 15/15 νίκες, 41-5 γκολ στη Bundesliga και εικόνα βγαλμένη από τα καλύτερα χρόνια της 20ετίας. Ο Χάρι Κέιν έχει προσαρμοστεί ιδανικά (12 γκολ σε 9 ματς πρωταθλήματος, 5 στο Champions League) και αποτελεί την πιο σταθερή απειλή στην Ευρώπη. Ένα ματς χωρίς φαβορί, με υπόσχεση για φάσεις, ένταση και υψηλό σκορ.

