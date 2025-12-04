Σταθερά στην κορυφή με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στο «T-Center» για την 14η αγωνιστική (21:15) για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει βρει τον καλό της εαυτό και τον δρόμο για τις νίκες και πλέον μετρά τέσσερις συνεχόμενες, έχοντας ανέβει στο 9-4 και ισόβαθμη στην κορυφή, μετά και το 91-69 επί της Παρτιζάν.

Ο Νοέμβριος όσο άσχημα άρχισε με τη συντριβή στο Βελιγράδι, τόσο ιδανικά συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε, καθώς η έλευση του Κένεθ Φαρίντ λειτούργησε ευεργετικά και άλλαξε ριζικά τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Αποτέλεσμα ήταν τα «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη και οι εντός έδρας νίκες με Ντουμπάι και Παρτιζάν, με τρομερά ξεσπάσματα στο δεύτερο ημίχρονο που οδήγησαν σε εύκολες νίκες και τον «Manimal» στην ιστορική επίδοση να πάρει το βραβείο του MVP του μήνα για το Νοέμβριο στην Euroleague, το οποίο αποτυπώνει τη διαφορά που έκανε για την ομάδα.

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 1(-8.5):1.91 2(+8.5):1.89

Οι «πράσινοι» μπαίνοντας στον απαιτητικό Δεκέμβριο θέλουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των τριών αγώνων στο ΟΑΚΑ με άλλη μία νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή και να επιβεβαιώσουν τη βελτίωσή τους, με τους τραυματίες να επιστρέφουν σταδιακά.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν επέστρεψε στη δράση με την εθνική του ομάδα και το επόμενο διάστημα αναμένονται Όσμαν και Χολμς ώστε ο Αταμάν να έχει πιο γεμάτο οπλοστάσιο.

Από την πλευρά της η Βαλένθια έρχεται στην Αθήνα με ρεκόρ 8-5 και δύο συνεχόμενες νίκες, με Ερυθρό Αστέρα και Μπάγερν (90-64).

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ που επέστρεψε φέτος στη διοργάνωση σαφώς βελτιωμένη και με ολοκαίνουργιο γήπεδο, έχει ρεκόρ 2-4 μακριά από τη «Roig Arena», όσο και το ρεκόρ της στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να έχει 5-1 ως γηπεδούχος τη φετινή σεζόν.

