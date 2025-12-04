ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Σταθερά στην κορυφή με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στο «T-Center» για την 14η αγωνιστική (21:15) για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει βρει τον καλό της εαυτό και τον δρόμο για τις νίκες και πλέον μετρά τέσσερις συνεχόμενες, έχοντας ανέβει στο 9-4 και ισόβαθμη στην κορυφή, μετά και το 91-69 επί της Παρτιζάν.

Ο Νοέμβριος όσο άσχημα άρχισε με τη συντριβή στο Βελιγράδι, τόσο ιδανικά συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε, καθώς η έλευση του Κένεθ Φαρίντ λειτούργησε ευεργετικά και άλλαξε ριζικά τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Αποτέλεσμα ήταν τα «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη και οι εντός έδρας νίκες με Ντουμπάι και Παρτιζάν, με τρομερά ξεσπάσματα στο δεύτερο ημίχρονο που οδήγησαν σε εύκολες νίκες και τον «Manimal» στην ιστορική επίδοση να πάρει το βραβείο του MVP του μήνα για το Νοέμβριο στην Euroleague, το οποίο αποτυπώνει τη διαφορά που έκανε για την ομάδα.

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 1(-8.5):1.91 2(+8.5):1.89

Οι «πράσινοι» μπαίνοντας στον απαιτητικό Δεκέμβριο θέλουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των τριών αγώνων στο ΟΑΚΑ με άλλη μία νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή και να επιβεβαιώσουν τη βελτίωσή τους, με τους τραυματίες να επιστρέφουν σταδιακά.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν επέστρεψε στη δράση με την εθνική του ομάδα και το επόμενο διάστημα αναμένονται Όσμαν και Χολμς ώστε ο Αταμάν να έχει πιο γεμάτο οπλοστάσιο.

Από την πλευρά της η Βαλένθια έρχεται στην Αθήνα με ρεκόρ 8-5 και δύο συνεχόμενες νίκες, με Ερυθρό Αστέρα και Μπάγερν (90-64).

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ που επέστρεψε φέτος στη διοργάνωση σαφώς βελτιωμένη και με ολοκαίνουργιο γήπεδο, έχει ρεκόρ 2-4 μακριά από τη «Roig Arena», όσο και το ρεκόρ της στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να έχει 5-1 ως γηπεδούχος τη φετινή σεζόν.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στην Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα