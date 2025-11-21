ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Σταθερά στην κορυφή με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (22/11)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε πριν τη διακοπή στην κορυφή του πρωταθλήματος και θέλει να παραμείνει σε αυτή. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-1 εκτός έδρας της Κηφισιάς και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Νασιμέντο άνοιξε το σκορ στο 16’, ο Ολυμπιακός δέχτηκε την ισοφάριση στο 47’ αλλά στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ελ Κααμπί και με δύο πέναλτι (57’, 71’) σφράγισε τη νίκη της ομάδας του. Οι πρωταθλητές Ελλάδας είδαν να τους ακυρώνονται άλλα δύο τέρματα χωρίς όμως να τους στοιχίσει στο τέλος.

Μετράνε 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και στοχεύουν στη διεύρυνση του σερί τους. Την Τετάρτη (26/11) θα φιλοξενήσουν τη Ρέαλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League σε μία πολύ σημαντική αναμέτρηση. Το μυαλό των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται για την ώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα παραταχθεί με νέο προπονητή.

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 1: 1.14 X: 8.00 2: 20.00

Στην αντίπερα όχθη ο Ατρόμητος προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Η εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Βόλο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Λεωνίδα Βόκολο, που αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ο αντικαταστάτης του είναι ο Ντούσαν Κερκέζ ο οποίος αποχώρησε τον Σεπτέμβριο από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Βόσνιος κόουτς έχει δείξει πολύ καλό έργο σε ΑΕΛ Λεμεσού, Τσουκαρίτσκι και Μπότεφ Πλόβντιβ και εμφανίστηκε αισιόδοξος στην παρουσίαση του από τον Δημήτρη Σπανό.

Ο Ατρόμητος μετά από 10 αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει 9 βαθμούς και στόχος του είναι να βελτιώσει τόσο τη βαθμολογική του συγκομιδή αλλά και την βαθμολογική του εικόνα.

Απέναντι στον Ολυμπιακό και μάλιστα εκτός έδρας τα πράγματα είναι σαφώς δύσκολα. Οι Περιστεριώτες θέλουν να εκμεταλλευτούν την πιθανή έλλειψη συγκέντρωσης των γηπεδούχων οι οποίοι όμως υπερτερούν σε ποιότητα.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για ταμεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και Super League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα