Σταθερά στην κορυφή με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (22/11)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε πριν τη διακοπή στην κορυφή του πρωταθλήματος και θέλει να παραμείνει σε αυτή. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-1 εκτός έδρας της Κηφισιάς και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Νασιμέντο άνοιξε το σκορ στο 16’, ο Ολυμπιακός δέχτηκε την ισοφάριση στο 47’ αλλά στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ελ Κααμπί και με δύο πέναλτι (57’, 71’) σφράγισε τη νίκη της ομάδας του. Οι πρωταθλητές Ελλάδας είδαν να τους ακυρώνονται άλλα δύο τέρματα χωρίς όμως να τους στοιχίσει στο τέλος.

Μετράνε 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και στοχεύουν στη διεύρυνση του σερί τους. Την Τετάρτη (26/11) θα φιλοξενήσουν τη Ρέαλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League σε μία πολύ σημαντική αναμέτρηση. Το μυαλό των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται για την ώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα παραταχθεί με νέο προπονητή.

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 1: 1.14 X: 8.00 2: 20.00

Στην αντίπερα όχθη ο Ατρόμητος προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Η εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Βόλο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Λεωνίδα Βόκολο, που αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ο αντικαταστάτης του είναι ο Ντούσαν Κερκέζ ο οποίος αποχώρησε τον Σεπτέμβριο από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Βόσνιος κόουτς έχει δείξει πολύ καλό έργο σε ΑΕΛ Λεμεσού, Τσουκαρίτσκι και Μπότεφ Πλόβντιβ και εμφανίστηκε αισιόδοξος στην παρουσίαση του από τον Δημήτρη Σπανό.

Ο Ατρόμητος μετά από 10 αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει 9 βαθμούς και στόχος του είναι να βελτιώσει τόσο τη βαθμολογική του συγκομιδή αλλά και την βαθμολογική του εικόνα.

Απέναντι στον Ολυμπιακό και μάλιστα εκτός έδρας τα πράγματα είναι σαφώς δύσκολα. Οι Περιστεριώτες θέλουν να εκμεταλλευτούν την πιθανή έλλειψη συγκέντρωσης των γηπεδούχων οι οποίοι όμως υπερτερούν σε ποιότητα.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για ταμεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και Super League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.