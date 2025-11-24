ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σταθερά σε τροχιά κορυφής με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (25/11)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ για την 13η αγωνιστική της Euroleague θέλοντας να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα του. 

Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν με 103-82 της Ντουμπάι την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Τότε ήταν που έφτασαν στην ανατροπή και πανηγύρισαν μπροστά στον κόσμο τους. 

Ο Κέντρικ Ναν με 22 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, με τον Αταμάν να βλέπει και πάλι στο γήπεδο τον παλιό καλό Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 15 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (2/2 δ., 3/3 τ. 2/2 β.) και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του.

Ο Κώστας Σλούκας για άλλο ένα ματς πήρε την μπαγκέτα (15π., 5 ασιστ), και το «τριφύλλι» με 3 σερί νίκες έφτασε στην 4η θέση με 8-4 ρεκόρ. 

Στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε παραπάνω απ’ ότι δείχνει το τελικό 78-65 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μύκονο για το πρωτάθλημα. Ο Ναν με 23 πόντους ήταν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στην επίθεση και τώρα όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην Παρτιζάν. 

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 1 (-9.5): 1.96 2 (+9.5): 1.84

Από την άλλη η Παρτιζάν δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό από την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Φενερμπαχτσέ την προηγούμενη αγωνιστική. Γνώρισε την ήττα με 99-87 και έπεσε ακόμα πιο χαμηλά στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-9. 

 Οι 28 πότου του Μπράουν δεν ήταν αρκετή για το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που βλέπει την ομάδα του για άλλη μία χρονιά να δυσκολεύεται να φτάσει τις θέσεις των πλέι οφ. 

Τα ευχάριστα νέα για τους Σέρβους είναι η επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο 30χρονος φόργουορντ πέτυχε 28 πόντους στη νίκη της ομάδας του (94-72) την Κυριακή επί της Στουντέντσκι Σένταρ για την Αδριατική Λίγκα. 

Οι Σέρβοι μετράνε μόλις 1 νίκη στα τελευταία 6 παιχνίδια τους στη Euroleague και τώρα έχουν μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή σε μία από τις πιο «καυτές» έδρες της διοργάνωσης. 

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*. 

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Euroleague 

 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

