Sportingbet: Βuild A Bet* στο Live στο Κύπελλο! (03/12)

Στις 19:30, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και στις 21:30, Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου.

Τρίποντο… τετράδας

Να επιστρέψει στις νίκες θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την League Phase του Κυπέλλου. Οι «πράσινοι» μετά την εντός έδρας ήττα (3-2) από την ΑΕΚ στο Πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή θέλουν να γυρίσουν στον δρόμο των επιτυχιών και ειδικά απέναντι στην Κηφισιά, από την οποία ηττήθηκαν στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος. Με 6 βαθμούς οι ομάδα του Μπενίτεθ διατηρεί το αήττητο και ο μεγάλος στόχος της είναι να εισέλθει στην πρώτη τετράδα με το τέλος της League Phase, που θα της δώσει και την απευθείας πρόκριση στους «8» του θεσμού. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, εκτός για λόγους ξεκούρασης από το «τριφύλλι» οι Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν. Τιμωρημένος είναι ο Τουμπά, ενώ στην λίστα των τραυματιών βρίσκονται οι Πελίστρι, Λαφόν, Ρενάτο Σάντσες και Κυριακόπουλος. Στον αντίποδα, με μία νίκη και δύο ισοπαλίες η Κηφισιά χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει εντός θέσεων πρόκρισης. Στα θετικά για τον Λέτο, οι επιστροφές των Σόουζα και Τεττέη. Στο 3.20 η απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Σπουδαίο ματς αναμένεται απόψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου Άρης και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στο Κύπελλο. Πάντα οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων κρίνονται στο πάθος και την ένταση κι απόψε αμφότερες θέλουν το «τρίποντο» για διαφορετικό λόγο. Οι «κιτρινόμαυροι» για να… κλειδώσουν ουσιαστικά την παρουσία τους στους «8» της διοργάνωσης και οι «ασπρόμαυροι» για να κρατηθούν εντός των Play-offs. Στ’ αγωνιστικά, επιστρέφουν οι Μόντσου, Γένσεν για τον Άρη, ενώ παραμένουν στα «πιτς» οι Δώνης, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Μεντίλ και Σούντμπεργκ. Από την άλλη, εκτός οι Κωνσταντέλιας και Πέλκας για τον «δικέφαλο αετό». Τα 12 από τα 16 τελευταία γκολ στα μεταξύ τους έχουν σημειωθεί στα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων τους. Στο 2.25 η απόδοση της Sportingbet να σημειωθούν Over 1,5 γκολ στο 2ο ημίχρονο.

