Sportingbet: Βόλος – Παναθηναϊκός με Build A Bet*! (01/11)

Στις 18:00, o Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στις 19:00, το Ατρόμητος – Κηφισιά. Στις 20:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Sportingbet: PriceBoost στο Βόλος – Παναθηναϊκός!

Με… αύρα Μπενίτεθ

Να φύγει με το «διπλό» από το Πανθεσσαλικό και να συνεχίσει το αήττητο του σερί θέλει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Βόλο. Οι «πράσινοι» με τον Ράφα Μπενίτεθ πλέον στο… τιμόνι τους παρουσιάζονται αρκετά πειθαρχημένοι στο πλάνο τους και αυτό αποδείχτηκε και στις δύο αναμετρήσεις που ο Ισπανός βρέθηκε στον πάγκο τους. Οι νίκες κόντρα σε Αστέρα (Πρωτάθλημα) και Ατρόμητο (Κύπελλο) έχουν ανεβάσει αρκετά την ψυχολογία του «τριφυλλιού» που δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα όταν αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός μετρά πέντε συνεχόμενα «διπλά», ανεξαρτήτως διοργάνωσης, έχοντας σκοράρει 13 γκολ και δεχθεί μόλις ένα!

Sportingbet: Ελληνικό Πρωτάθλημα με Build A Bet* στο Live!

Φαβορί οι έδρες

Το 2/2 θα ψάξει απόψε ο Ατρόμητος κόντρα στην Κηφισιά, την οποία φιλοξενεί στο Περιστέρι. Η ομάδα του Βόκολου μπορεί να προέχεται από ήττα – ανατροπή (2-1) μεσοβδόμαδα από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο, ωστόσο, στο Πρωτάθλημα δείχνει να βρίσκει σιγά-σιγά την «φόρμα» της. Ειδικά, η εκτός έδρας νίκη (1-3) απέναντι στον ΟΦΗ ήταν μεγάλο συν για τους Περιστεριώτες, οι οποίοι μπορούν να μαζέψουν έξι βαθμούς τις επόμενες δύο αγωνιστικές και ν’ ανέβουν ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Από συνεχόμενες ισοπαλίες προέρχεται η Κηφισιά, πέφτοντας στην 9η θέση. Το «τρίποντο» που θα τον κρατήσει σε απόσταση… αναπνοής από τον ΠΑΟΚ θα ψάξει ο Ολυμπιακός απόψε κόντρα στον Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να έχουν μπροστά τους το κρίσιμο ματς με την Αϊντχόφεν για το Champions League, ωστόσο, το Πρωτάθλημα δεν παύει να είναι ο κύριος στόχος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Με αρκετές απουσίες θα παρουσιαστούν οι «κιτρινόμαυροι» στο Φάληρο ελπίζοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

