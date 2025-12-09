Sportingbet: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι με Ενισχυμένο Build A Bet*! (10/12)

Με εννέα αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 22:00, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι στην Μαδρίτη.

«Τιτανομαχία» στη Μαδρίτη

Σπουδαίο ματς αναμένεται απόψε στο “Santiago Bernabeu”, όπου Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους με μοναδικό στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών. Οι Μαδριλένοι ψάχνουν απάντηση μετά την εντός έδρας ήττα (2-0) από την Θέλτα στο Πρωτάθλημα. Η ομάδα του Αλόνσο φαίνεται πως έχει χάσει κάπως την ταυτότητα της τον τελευταίο καιρό και στηρίζεται κυρίως στο ατομικό ταλέντο και την ποιότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών. Από την άλλη οι «Πολίτες» με «όπλο» την επίθεσή τους μετρούν τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε Πρωτάθλημα και Champions League. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, αμφίβολοι είναι οι Μπαπέ και Καμαβινγκά, ενώ τα προβλήματα στην άμυνα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την «βασίλισσα» καθώς εκτός βρίσκονται οι Μιλιτάο, Αλεξάντερ Άρνολντ, Καρβαχάλ, Μεντί, Χάουσεν και Αλάμπα. Για την ομάδα του Γκουαρδιόλα, οι Ορτέγκα, Στόουνς, Ρόντρι, Φίλιπς και Κόβασιτς είναι οι παίκτες που δεν ακολούθησαν την αποστολή της Σίτι στην Ισπανία. Στο 2.45 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρουν οι δύο ομάδες και να σημειωθούν over 3,5 γκολ στο ματς.

Η «παράδοση»

Για 15ο ματς στην ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ποδοσφαίρου της Ευρώπης έρχονται αντιμέτωπες Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι, ανεξαρτήτως έδρας. Έξι νίκες μετρούν οι Μαδριλένοι, τέσσερις οι «Πολίτες», ενώ τέσσερις αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες. Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ μετρά τέσσερις νίκες, με την τελευταία (3-1) να καταγράφεται πέρσι τον Φεβρουαρίο, όταν συναντήθηκαν στα Play-offs της διοργάνωσης. Το μοναδικό «διπλό» που έχει πανηγυρίσει η Σίτι ήταν τη σεζόν 2019/20 στον πρώτο αγώνα για την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

