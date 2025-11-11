ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: PriceBoosts & 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις! (12/11)

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ στην αναμέτρηση που ανοίγει την… αυλαία της αποψινής βραδιάς στη EuroLeague.

Για το 3/3

Με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ. Αυτή θα είναι η 3η συνεχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» και άπαντες θέλουν να την συνδυάσουν με ακόμα μία νίκη. Με ρεκόρ 6-3 η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 4η θέση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο τραυματισμός του Νιλικίνα στον οπίσθιο μηριαίο θα τον κρατήσει εκτός της αποψινής αναμέτρησης, με τον Έβανς να συμπεριλαμβάνεται στην 12άδα των Πειραιωτών. Μία από τις εκπλήξεις της σεζόν είναι η Ζαλγκίρις, η οποία με ρεκόρ 7-2 φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Οι Λιθουανοί έχοντας ως μεγάλο… όπλο την άμυνα τους (η καλύτερη στο πρωτάθλημα) δεν έχουν καμία ομοιότητα με το περσινό σύνολο. Με ηγέτες τους πάλαι πότε… Έλληνες, Φρανσίσκο και Ράιτ θα επιδιώξει να κάνει ακόμα μία έκπληξη! Στο 1.87 η απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός και να σημειωθούν under 168,5 πόντοι στο ματς. 

To υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 21:30 είναι προγραμματισμένες οι δύο αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την 10η αγωνιστική της EuroLeague. Στο “Sap Garden”, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Αμφότερες, με ρεκόρ 5-4 βρίσκονται στην 10η και 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ωστόσο, οι Βαυαροί με την ψυχολογία στα ύψη από το «διπλό» στην έδρα της Παρί, θέλουν να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα – έδρα. Η ήττα από την Ρεάλ στο “Palau” είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Πεναρόγια από τον πάγκο των Καταλανών, με τον Πασκουάλ να είναι το φαβορί για την διαδοχή του. Στο “Unipol Forum”, η Μιλάνο φιλοξενεί την Βιλερμπάν, με τους Ιταλούς να έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Η ομάδα του Μεσίνα… τρέχει σερί δύο συνεχόμενων νικών και κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. 

