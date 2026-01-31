ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: PriceBoost στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός! (01/02)

Στις 21:00, τα φώτα πέφτουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Sportingbet: ΑΕΚ – Ολυμπιακός με με Build A Bet* στο Live!

Ντέρμπι κορυφής

Σπουδαία «μάχη» αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ΑΕΚ και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα… ξίφη τους με φόντο την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η Ένωση έχει προβάδισμα δύο πόντων από τους «ερυθρόλευκους» και με νίκη θα ανοίξει ακόμα περισσότερο τη διαφορά ενόψει των playoffs. Από την άλλη οι Πειραιώτες θέλουν το «τρίποντο» για να επιστρέψουν ξανά στην 1η θέση. Αμφότερες, βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Η ομάδα Νίκολιτς δείχνει ότι έχει βρει τον «ρυθμό» της και ακόμα σε αναμετρήσεις, όπως στην έδρα του Αστέρα, που δεν έπιασε τα απαιτούμενα στάνταρ της έφυγε με το «διπλό». Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από σπουδαία πρόκριση στην έδρα του Άγιαξ που τους οδήγησε στα νοκ άουτ play-offs του Champions League.

Sportingbet: Κορυφαίο Live & αμέτρητα ειδικά στο Ελληνικό Πρωτάθλημα!

Η «παράδοση»

Προς την πλευρά του Ολυμπιακού γέρνει η πλάστιγγα στις τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων στο πλαίσιο του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες μετρούν έξι συνεχόμενες νίκες κόντρα στην ΑΕΚ, ανεξαρτήτως έδρας. Μάλιστα, έχουν καταφέρει να σημειώσουν 12 γκολ σε αυτές τις αναμετρήσεις και να δεχθούν μόλις 2! Στις 31 Μαρτίου 2024 καταγράφεται η πιο πρόσφατη νίκη της Ένωσης για το Πρωτάθλημα, όταν επικράτησε με σκορ 1-0 με τέρμα του Ελίασον στις καθυστερήσεις.

