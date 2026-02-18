ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: ΠΑΟΚ – Θέλτα με Build A Bet* στο Live!

Στις 19:45, o ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέλτα στην Τούμπα και στις 22:00, o Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των νοκ άουτ play-offs του Europa League. 

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΠΑΟΚ – Θέλτα!

Βήμα… πρόκρισης!

Με στόχο να πάρει το πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στην Ισπανία, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε την Θέλτα στην Τούμπα. Αμφότερες γνωρίζονται μεταξύ τους, καθώς κοντραρίστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στην διάρκεια της League Phase στο Βίγκο, με την Θέλτα να επικρατεί με 3-1, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Η ομάδα του Λουτσέσκου θα στηριχτεί και στην παρουσία του κόσμου, ο οποίος αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στην Τούμπα. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό για τους Θεσσαλονικείς είναι ότι βρίσκονται στην κορυφή των ομάδων που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στο 2ο ημίχρονο την σεζόν που διανύουμε στο Europa League. Στο 1.72 η απόδοση της Sportingbet να βρει δίχτυα ο ΠΑΟΚ από το 45ο λεπτό και μετά. 

Sportingbet: PriceBoosts στο Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν!

Για το προβάδισμα!

Να μπει σε θέση… οδηγού όσον αφορά την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Europa League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ και το κύριο ζητούμενο είναι η νίκη που θα τους δώσει το πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στην Τσεχία. Το κλίμα δεν υπέρ της ομάδα του Μπενίτεθ και στις επιλογές του Ισπανού, ο οποίος είναι υπό κρίση αν και βρίσκεται μόλις 4 μήνες στον πάγκο του «τριφυλλιού». Οι δύο αναμετρήσεις με την Πλζεν θα κρίνουν πολλά όσον αφορά το μέλλον του στον Παναθηναϊκό και άπαντες, από τους παίκτες έως το προπονητικό staff θέλουν να δώσουν απαντήσεις αρχής γενομένης από σήμερα. Αυτή θα είναι η 2η φορά που οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες στην ιστορία τους. Η 1η καταγράφηκε στην «λευκή» ισοπαλία τις 11 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της League Phase του Europa League. Στο 2.45 η απόδοση της Sportingbet να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. 

