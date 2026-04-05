Sportingbet: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός με PriceBoost!

Η ώρα των Playoffs για την ανάδειξη του Πρωταθλητή έφτασε. Στις 19:00, o ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και στις 21:00, Ολυμπιακός και ΑΕΚ κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Φαβορί ο ΠΑΟΚ, αλλά…

Με την αναμέτρηση της Τούμπας, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό ανοίγει η… αυλαία των Playoffs του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Μπορεί το ενδιαφέρον για την κατάκτηση του τίτλου να είναι μονόπλευρο, με τον «δικέφαλο του βορρά» να έχει σοβαρές πιθανότητες να στεφθεί Πρωταθλητής, ωστόσο, οι «πράσινοι» αναμένεται να παίξουν σοβαρά τον ρόλο του ρυθμιστή.

Ο ΠΑΟΚ με 57 βαθμούς χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη και ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα στην κόντρα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για να μπει θετικά σε αυτή την τελική «μάχη». Από την άλλη, η ομάδα του Μπενίτεθ γνωρίζει ότι αυτές οι αναμετρήσεις θα είναι το πιο μεγάλο τεστ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Πάντως, με ένα «διπλό» στην Τούμπα ίσως αλλάξουν πολλά δεδομένα ενόψει συνέχειας.

Στόχος η νίκη

Σπουδαίο ματς αναμένεται απόψε στο Φάληρο, όπου Ολυμπιακός και ΑΕΚ «μονομαχούν» με φόντο την κορυφή των Playoffs. Οι «ερυθρόλευκοι» με 58 βαθμούς βρίσκονται στην 2η θέση, δύο πίσω από την πρωτοπόρο Ένωση και εφόσον επικρατήσουν θα την προσπεράσουν και θα πάρουν… κεφάλι στη «μάχη» του τίτλου.

H ομάδα του Μεντιλίμπαρ εκτός από το πλεονέκτημα έδρας έχει και την «παράδοση» των τελευταίων αγώνων κόντρα στους «κιτρινόμαυρους», αφού μετρά 6 νίκες και 1 ισοπαλία, ανεξαρτήτως έδρας. Στον αντίποδα, η ομάδα του Νίκολιτς θέλει να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί και να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Φάληρο, το οποίο θα την κρατήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

