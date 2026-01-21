Sportingbet: ΠΑΟΚ – Μπέτις με Build A Bet* στο Live! (22/01)

Στην «μάχη» του Europa League ρίχνονται απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την Μπέτις και την Φερεντσβάρος, αντίστοιχα.

Ποντάρει στην έδρα

Με μοναδικό στόχο το «τρίποντο» που θα τον κρατήσει ζωντανό στο… κυνήγι της οκτάδας ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε την Μπέτις στην Τούμπα. Ο «δικέφαλος του βορρά» με 9 βαθμούς βρίσκεται στην 18η θέση και μόνο με δύο σερί νίκες τις εναπομείνασες αγωνιστικές θα έχει ελπίδες να προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά του Europa League. Η ψυχολογία της ομάδας του Λουτσέσκου είναι στα ύψη, καθώς τρέχει αήττητο σερί από τις 17 Δεκεμβρίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στους έξι πιο πρόσφατους αγώνες της έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ! Αήττητη και τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες η Μπέτις είναι στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα της Ανδαλουσίας είναι σαφές ότι έχει στόχο την κατάκτηση του τροπαίου βάση της απόδοσής της μέχρι στιγμής και αναμένεται να παραταχτεί στην Τούμπα για το «διπλό». Σημαντικές οι απουσίες των Άντονι και Ντεόσα για τους “Beticos”. Στο 7.75 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο ΠΑΟΚ και να σημειωθούν Over 3,5 γκολ στο ματς.

«Διπλό» με απαντήσεις!

Την 4η νίκη που θα τον φέρουν ακόμα πιο κοντά στην οκτάδα θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Φερεντσβάρος. Οι «πράσινοι» έχουν στοχεύσει την συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς μετά την συντριβή από την ΑΕΚ (4-0) στο Πρωτάθλημα, θέλουν να δώσουν απαντήσεις πρώτα στον κόσμο τους και έπειτα να κάνουν ένα μεγάλο βήμα για απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκτός από τους Ούγγρους αντίπαλος για την ομάδα του Μπενίτεθ θα είναι και ο καιρός, καθώς πολικές θερμοκρασίες πλήττουν την Βουδαπέστη. Αήττητη και από την 6η θέση η Φενεντσβάρος θα ψάξει το «τρίποντο» για να κλειδώσει ουσιαστικά το «εισιτήριο» για τους «8» του Europa League. Η ομάδα του Ρόμπι Κιν μπορεί να έχασε πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές (Τοτ, Βάργκα, Τραορέ & Σαλντάνια) στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ωστόσο, εντός έδρας έχει αποδείξει την μεγάλη δυναμική της. Στο 9.75 το Ενισχυμένο Build A Bet* της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός και να σημειωθούν Over 9,5 κόρνερ & Over 2,5 γκολ στο ματς.

