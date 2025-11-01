Sportingbet: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ με Build A Bet*! (02/11)

Στις 19:30, o ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες και στις 21:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Ασπρόμαυρο» μομέντουμ

Να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί θα επιδιώξει απόψε ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Πανσερραϊκού. Οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρούν έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο Πρωτάθλημα είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ηττηθεί μέχρι στιγμής. Το «τρίποντο» είναι το κύριο ζητούμενο για την ομάδα του Λουτσέσκου, η οποία θέλει να παραμείνει στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα, ο Πανσερραϊκός αν και παίζει ανά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο δεν έχει βρει ακόμα την αγωνιστική του ταυτότητα. Τα «λιοντάρια» με μία νίκη και δύο ισοπαλίες βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας μάλιστα την χειρότερη επίθεση στο Πρωτάθλημα.

Επιστροφή στις νίκες

Με μοναδικό στόχο το «τρίποντο» που θα την επαναφέρει στον… δρόμο των επιτυχιών η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση μετά την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική είδε να αυξάνεται η διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τους «ερυθρόλευκους» με αποτέλεσμα η κατάκτηση των τριών βαθμών απόψε να είναι «μονόδρομος». Η ομάδα του Νίκολιτς μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες κόντρα στους Αγρινιώτες και με την δύναμη της έδρας της θέλει να μεγαλώσει κι άλλο το σερί. Αήττητος παραμένει ο Παναιτωλικός με τον Αναστασίου στον πάγκο του. Ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται πως έχει βρει την σωστή «φόρμουλα» για την ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας, η οποία παρουσιάζεται αρκετά ανανεωμένη σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν. Η αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια κρύβει αρκετές παγίδες, ωστόσο, οι Αγρινιώτες θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους είναι… χρυσάφι για τη συνέχεια.

