Sportingbet: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν με Ενισχυμένες Αποδόσεις! (11/12)

Στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Βουλγαρία και στην έδρα της Λουντογκόρετς.

Sportingbet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν!

«Κρυφοκοιτάζει» οκτάδα!

Συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στη League Phase του Europa League θέλει να δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» μπορεί εντός συνόρων να μετρούν δύο συνεχόμενα ματς όπου έχασαν βαθμούς (εντός έδρας ήττα vs AEK & εκτός έδρας ισοπαλία vs ΑΕΛ), ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο ευρωπαϊκό τους… ταξίδι. Με δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Μάλμε (εκτός) και Στουρμ Γκρατς (εντός), η ομάδα του Μπενίτεθ ανέβηκε στην 14η θέση με 9 βαθμούς και… γλυκοκοιτάζει την είσοδο της στην οκτάδα, όπου και θα της δώσει απευθείας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, στα «πιτς» παραμένουν οι Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος, ενώ εκτός λίστας είναι οι Γέντβαϊ, Ντέσερς, Μαντσίνι, Γιερεμέγιεφ. Μαζί με τους «πράσινους» και η Βικτόρια Πλζεν, η οποία βρίσκεται στην 13η θέση με 9 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί όμως, πως οι Τσέχοι δεν έχουν ηττήθει μέχρι στιγμής, καθώς μετρούν 2 νίκες και 3 ισοπαλίες. Την προηγούμενη αγωνιστική ήρθαν ισόπαλοι (0-0) εντός έδρας κόντρα στη Φράιμπουργκ, ενώ στο Πρωτάθλημα ηττήθηκαν (3-0) εκτός έδρας από την Σλοβάτσκο. Τραυματίες είναι οι Χάβελ, Παλούσκα και Κόπιτς, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας έχει μείνει ο Χέιντα. Στο 4.33, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Sportingbet: PriceBoost στο Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ!

Για το «διπλό»

Με μοναδικό στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ στην Βουλγαρία, όπου στις 19:45 αντιμετωπίζει την Λουντογκόρετς. Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει μαρκάρει το αποψινό ματς, καθώς το «τρίποντο» είναι πολύ σημαντικό στην προσπάθειά του να βρεθεί εντός οκτάδας. Το εντός έδρας 1-1 με την Μπραν την προηγούμενη αγωνιστική μπορεί να άφησε λίγο πίσω την ομάδα του Λουτσέσκου, η οποία προέρχεται από σημαντική νίκη κόντρα στον Άρη (3-1) και έχει ανεβασμένη ψυχολογία. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, σημαντική η απουσία του Γιακουμάκη, ο οποίος έπαθε θλάση και θα επιστρέψει από το νέο έτος, ενώ τραυματίες είναι οι Μιχαηλίδης, Πελκας και Σάστρε. Η νίκη με 3-2 την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στην Θέλτα αναπτέρωσε τις ελπίδες της Λουντογκόρετς και πλέον οι Βούλγαροι με νίκη μπαίνουν για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης. Στο 3.80, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο ΠΑΟΚ και να μην δεχθεί γκολ.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ