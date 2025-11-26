Sportingbet: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς με Ενισχυμένο Build A Bet*! (27/11)

Στις 22:00, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για το Europa League και την ίδια ώρα η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Φιορεντίνα στο “Artemio Franchi” για το Conference League.

Sportingbet: PriceBoost στο Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς!

Φαβορί το «τριφύλλι»

Να συνεχίσει τις νίκες στο Europa League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» προέρχονται από «διπλό» στην έδρα της Μάλμε και με έξι βαθμούς βρίσκονται στην 16η θέση, εντός των θέσεων που οδηγούν στα Play-Offs της επόμενης φάσης. Το «τριφύλλι» με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις συνεχόμενες νίκες σε Πρωτάθλημα και Ευρώπη έχει τον πρώτο λόγο για το «τρίποντο», ωστόσο, ο Μπενίτεθ αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες βασικών μονάδων. Συγκεκριμένα, οι Λαφόν, Σιώπης, Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος και Ντέσερς είναι στα… πιτς, ενώ εκτός λίστας είναι και οι Γεντβάι, Μαντσίνι και Γιερεμέγιεφ. Αντίθετα, επιστρέφουν οι Κώτσιρας, Καλάμπρια και Τζούρισιτς. Με απολογισμό μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες η Στουρμ Γκρατς είναι στην 26η θέση και απόψε θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στο… κόλπο της πρόκρισης. Στο 2.70 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός και να σημειωθούν over 2,5 γκολ στο ματς.

Sportingbet: Φιορεντίνα – ΑΕΚ με Build A Bet* στο Live!

«Διπλό» αλά ιταλικά!

Να βγάλει εις πέρας την δύσκολη αποστολή που έχει μπροστά της στην έδρα της Φιορεντίνα θέλει απόψε η ΑΕΚ, η οποία ταξίδεψε στην γειτονική Ιταλία με μοναδικό στόχο τη νίκη. Η Ένωση την προηγούμενη αγωνιστική έχασε σπουδαία ευκαιρία (1-1) κόντρα στην Σάμροκ Ρόβερς και με 4 βαθμούς βρίσκεται στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στ’ αγωνιστικά, περιορισμένες οι επιλογές για τον Νίκολιτς, καθώς θα λείψουν οι Ελίασον, Κουτέσα, Πιερό ενώ εκτός λίστας οι μεσοεπιθετικοί Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης. Αυτή είναι η 2η συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων μετά από εκείνη στις 29 Νοεμβρίου του 2007 στο ΟΑΚΑ, όπου έληξε ισόπαλη (1-1). Στο 3.70 η απόδοση της Sportingbet να περάσει νικηφόρα η ΑΕΚ από το “Artemio Franchi”.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ