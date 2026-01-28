ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Παναθηναϊκός – Ρόμα με Build A Bet* στο Live!

Στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρόμα στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Εuropa League. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για τη EuroLeague. 

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Παναθηναϊκός – Ρόμα!

Χωρίς άγχος αλλά με απουσίες

Να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ρόμα. Οι «πράσινοι» μπορεί να εξασφάλισαν το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ play-offs της διοργάνωσης από την προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο, θέλουν απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο να αποδείξουν ότι δεν βρίσκονται τυχαία εδώ. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, τιμωρημένος είναι ο Σβιντέρσκι, ενώ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Καλάμπρια και Τζούρισιτς. Τη νίκη που θα την βάλεις απευθείας στους «16» της διοργάνωσης θέλει η Ρόμα, η οποία βολεύεται και με ισοπαλία εφόσον γίνει ο σωστός συνδυασμός αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς. Δεν ταξίδεψαν στην Αθήνα οι Ντόβμπικ, Χερμόζο, Γκολίνι, Κονέ και Ελ Σαράουι. Στο 4.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 2+ σουτ εντός εστίας ο Πάντοβιτς για το «τριφύλλι».

Sportingbet: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα με PriceBoosts!

Συνέχεια στο σερί

Την 16η του νίκη στη EuroLeague θέλει να πανηγυρίσει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τέσσερις σερί νίκες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης, με αποτέλεσμα ν’ ανέβουν στην 5η θέση με ρεκόρ 15-8. Εφόσον, η ομάδα του Μπαρτζώκα επικρατήσει απόψε των «μπλαουγκράνα» θα προσπεράσει και την Ρεάλ, η οποία ηττήθηκε προχθές στην Γαλλία από την Παρί. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά εκτός για τους Πειραιώτες έμειναν οι Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα, ενώ αντίθετά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή ο Μιλουτίνοφ και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Τζόσεφ. Σε ανοδική πορεία βρίσκεται και η Μπαρτσελόνα, η οποία με ρεκόρ 16-8 είναι στην 3η θέση. Παρά την εντός έδρας ήττα στο Πρωτάθλημα από την Τενερίφη, η ομάδα του Πασκουάλ έχει όλα τα προσόντα για να φύγει με τη νίκη από το Φάληρο. Στο 1.90 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο και το ματς.

