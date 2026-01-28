Sportingbet: Παναθηναϊκός – Ρόμα με Build A Bet* στο Live!

Στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρόμα στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Εuropa League. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για τη EuroLeague.

Χωρίς άγχος αλλά με απουσίες

Να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ρόμα. Οι «πράσινοι» μπορεί να εξασφάλισαν το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ play-offs της διοργάνωσης από την προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο, θέλουν απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο να αποδείξουν ότι δεν βρίσκονται τυχαία εδώ. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, τιμωρημένος είναι ο Σβιντέρσκι, ενώ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Καλάμπρια και Τζούρισιτς. Τη νίκη που θα την βάλεις απευθείας στους «16» της διοργάνωσης θέλει η Ρόμα, η οποία βολεύεται και με ισοπαλία εφόσον γίνει ο σωστός συνδυασμός αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς. Δεν ταξίδεψαν στην Αθήνα οι Ντόβμπικ, Χερμόζο, Γκολίνι, Κονέ και Ελ Σαράουι. Στο 4.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 2+ σουτ εντός εστίας ο Πάντοβιτς για το «τριφύλλι».

Συνέχεια στο σερί

Την 16η του νίκη στη EuroLeague θέλει να πανηγυρίσει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τέσσερις σερί νίκες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης, με αποτέλεσμα ν’ ανέβουν στην 5η θέση με ρεκόρ 15-8. Εφόσον, η ομάδα του Μπαρτζώκα επικρατήσει απόψε των «μπλαουγκράνα» θα προσπεράσει και την Ρεάλ, η οποία ηττήθηκε προχθές στην Γαλλία από την Παρί. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά εκτός για τους Πειραιώτες έμειναν οι Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα, ενώ αντίθετά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή ο Μιλουτίνοφ και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Τζόσεφ. Σε ανοδική πορεία βρίσκεται και η Μπαρτσελόνα, η οποία με ρεκόρ 16-8 είναι στην 3η θέση. Παρά την εντός έδρας ήττα στο Πρωτάθλημα από την Τενερίφη, η ομάδα του Πασκουάλ έχει όλα τα προσόντα για να φύγει με τη νίκη από το Φάληρο. Στο 1.90 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο και το ματς.

