Sportingbet: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ με PriceBoost!

Δύο εξ’ αναβολής αναμετρήσεις στο Ελληνικό Πρωτάθλημα συγκεντρώνουν απόψε το ενδιαφέρον. Στις 18:00, o Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο και στις 20:00, o ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Κηφισιά στη Νίκαια.

Sportingbet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – ΟΦΗ!

Τρίποντο… τετράδας

Τη νίκη που θα τον εδραιώσει μόνο του στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τον ΟΦΗ στο Απόστολος Νικολαΐδης». Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν το αγωνιστικό μομέντουμ στο οποίο βρίσκονται τον τελευταίο καιρό και να πάρουν προβάδισμα έναντι του Λεβαδειακού για την είσοδο στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Μπενίτεθ προέρχεται από νίκη 3-1 με αντίπαλο τον Άρη, ενώ μεσοβδόμαδα πανηγύρισε την πρόκρισή της στους «16» του Europa League, αφήνοντας εκτός την Βικτόρια Πλζεν. Στις νίκες επέστρεψε ο ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική, επικρατώντας με 3-0 της ΑΕΛ στο Παγκρήτιο.

Οι Κρητικοί μπορεί να έχουν μπροστά τους τον τελικό του Κυπέλλου, ωστόσο, θέλουν να διεκδικήσουν και μία θέση στο γκρουπ 5-8, όπου μπορεί να τους δώσει το ευρωπαϊκό «εισιτήριο» πάντα υπό προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται πως στις 22 Φεβρουαρίου οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στην έδρα του ΟΦΗ, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 2-0, χάρις σε τέρματα των Τετέι και Καλάμπρια. Στο 2.15 η απόδοση στην Sportingbet να βρει δίχτυα ο διεθνής Έλληνας επιθετικός.

Sportingbet: Ενισχυμένη Απόδοση στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ!

Να πατήσει κορυφή

Το «τρίποντο» που θα τον φέρει στην 1η θέση μαζί τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ θα ψάξει απόψε ο ΠΑΟΚ στην Νίκαια κόντρα στην Κηφισιά. Ο «δικέφαλος του βορρά» γνωρίζει πόσο κομβική είναι η αποψινή αναμέτρηση ενόψει των play-offs απέναντι σε μια από τις πιο σκληρές ομάδες του Πρωταθλήματος. Πάντως, κόντρα στον ΠΑΟΚ η ομάδα των Βορείων Προαστίων εκτός από τη σεζόν 2023-24, όπου ζόρισε κάπως τους Θεσσαλονικείς στην έδρα τους, μετρά μόνο ήττες και μάλιστα στα τελευταία δύο ματς δέχθηκε εννιά γκολ χωρίς να σημειώσει κάποιο τέρμα! Στο 2.30 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να επιβεβαιωθεί η «παράδοση» και να νικήσει ο ΠΑΟΚ χωρίς να δεχθεί γκολ.

