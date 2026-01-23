Sportingbet: Ολυμπιακός – Βόλος με Build A Bet* στο Live! (24/01)

Στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Φάληρο στην αναμέτρηση που ανοίγει την… αυλαία της 18η αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Στις 19:30, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα.

Ανεβασμένος για το «τρίποντο»

Με μοναδικό στόχο την νίκη που θα τον κρατήσει σε απόσταση… αναπνοής από την 1η θέση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στα καλύτερα τους. Η ψυχολογία είναι στα ύψη μετά την επικράτηση (2-0) μεσοβδόμαδα κόντρα στην Λεβερκούζεν για το Champions League, η οποία τους αύξησε τις πιθανότητες τους να βρεθούν στα νοκ άουτ play-offs της διοργάνωσης. Κόντρα στον Βόλο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης για να πανηγυρίσει το «τρίποντο», κάτι που έχει καταφέρει άλλωστε και στο παρελθόν, καθώς μετρά έξι εντός έδρας νίκες στις επτά συναντήσεις των δύο ομάδων στο Φάληρο. Από τρεις συνεχόμενες ήττες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο προέρχεται ο Βόλος που δείχνει να χάνει την δυναμική του σε σχέση με το πρώτο μισό της σεζόν. Η ομάδα της Μαγνησίας γνωρίζει ότι έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά της και θα προσπαθήσει να επαναλάβει μία εμφάνιση ανάλογη με αυτή του 2022, όταν απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Περνάει από την Τρίπολη

Να συνεχίσει τα επιτυχημένα περάσματα της από την έδρα του Αστέρα θέλει απόψε η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται από τους «Αρκάδες» στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η ΑΕΚ μετρά δύο συνεχόμενες νίκες με σκορ 3-0, σταματώντας ένα σερί τριών αγώνων όπου έφευγε με τον βαθμό της ισοπαλίας. Η ψυχολογία της ομάδας του Νικόλιτς χτύπησε… κόκκινο μετά το θριαμβευτικό 4-0 επί του Παναθηναϊκού, αφήνοντας στην άκρη τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ και πλέον το Πρωτάθλημα είναι ο κύριος βασικός στόχος. Με «τρίποντο» η Ένωση θα προσπεράσει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, του οποίου το ματς κόντρα στην Κηφισιά αναβλήθηκε εξαιτίας των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Σε πολύ κακή φάση βρίσκεται ο Αστέρας, ο οποίος αγνοεί τη νίκη τέσσερις συνεχόμενες αγωνιστικές. Η ομάδα της Τρίπολης επανέφερε τον Ράσταβατς στον πάγκο της για να συμμαζέψει κάπως την κατάσταση, καθώς με 13 βαθμούς βρίσκεται μία… ανάσα από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

