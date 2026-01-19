Sportingbet: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με Build A Bet* στο Live!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Στις 22:00, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική του Champions League. Ακόμα μία «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Η πιο μεγάλη ώρα

Τη νίκη που θα τον κρατήσει… ζωντανό στην διεκδίκηση μιας θέσης στα νοκ – άουτ play-off θα ψάξει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» με 5 βαθμούς βρίσκονται στην 29η θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα χρειαστούν δύο σερί νίκες στις τελευταίες αγωνιστικές για να συγκεντρώσουν περισσότερες πιθανότητες ώστε να συνεχίσουν στην κορυφαία διοργάνωση ποδοσφαίρου της Ευρώπης. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ο Πιρόλα ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και υπολογίζεται από τον Μεντιλίμπαρ, όπως και ο Ελ Κααμπί, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στο 2.45 η απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνθημα… νίκης!

Να ξεκινήσουν με το… δεξί ακόμα μία «διαβολοβδομάδα» στη EuroLeague θέλουν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και οι «πράσινοι» την Μπασκόνια στο “Τelekom Center Athens”. Με ρεκόρ 13-8 και ένα ματς λιγότερο, η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 7η θέση, ενώ με μία ήττα παραπάνω ο Παναθηναϊκός είναι στην 8η, αντίστοιχα. Κόντρα στην Μακάμπι οι Πειραιώτες μετρούν έξι συνεχόμενες νίκες, ανεξαρτήτως έδρας και δίκαια θεωρούνται το μεγάλο φαβορί. Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός έχει πανηγυρίσει στις τέσσερις πιο πρόσφατες συναντήσεις του με τους Βάσκους στην Αθήνα.

