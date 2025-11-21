ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: Ολυμπιακός – Ατρόμητος με Build A Bet* στο Live! (22/11)

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η… αυλαία της 11ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Στις 19:30, o Αστέρας φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη και στις 20:00, o Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Φάληρο.

Sportingbet: PriceBoost στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος!

Φαβορί οι «ερυθρόλευκοι»

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν εκτός έδρας της Κηφισιάς (3-1) και εκμεταλλεύτηκαν το… στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, με αποτέλεσμα να ανέβουν στην 1η θέση, όπου και θέλουν να παραμείνουν. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Μεντιλίμπαρ όσον αφορά τις εντεκάδα των Πειραιωτών, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με την Ρεάλ για το Champions League. Από τις τρεις συνεχόμενες ήττες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο προέρχεται ο Ατρόμητος, ο οποίος βρίσκεται στην 10η θέση. Οι Περιστεριώτες δείχνουν να ψάχνονται ακόμα και σίγουρα δεν αποτελούν φόβητρο ώστε να φανούν απειλητικοί για να κόψουν βαθμούς από τους πρωτοπόρους. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες υπέρ του Ολυμπιακού έχει καταγράψει η προϊστορία στις τελευταίες αναμετρήσεις.

Sportingbet: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός με Ενισχυμένη Απόδοση!

Κοινή πλεύση

Ματς για γερά νεύρα αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπου κοντράρονται Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός. Αμφότεροι, με την μέχρι τώρα πορεία τους στο Πρωτάθλημα δεν διαφέρουν και πολύ, καθώς παρουσιάζουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Οι Αγρινιώτες πάντως δείχνουν να βρίσκονται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, καθώς η έλευση του Αναστασίου ανέβασε αρκετά την ψυχολογία τους και απόψε θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν ότι και πέρσι, να φύγουν με το «διπλό».  Από νίκη (3-0) κόντρα στον ΟΦΗ και ισοπαλία (0-0) στην έδρα του Άρη προέρχονται οι Αρκάδες, οι οποίοι θέλουν να… χτίσουν το αήττητο σερί και να αναρριχηθούν στον βαθμολογικό πίνακα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα