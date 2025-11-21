Sportingbet: Ολυμπιακός – Ατρόμητος με Build A Bet* στο Live! (22/11)

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η… αυλαία της 11ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Στις 19:30, o Αστέρας φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη και στις 20:00, o Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Φάληρο.

Φαβορί οι «ερυθρόλευκοι»

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν εκτός έδρας της Κηφισιάς (3-1) και εκμεταλλεύτηκαν το… στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, με αποτέλεσμα να ανέβουν στην 1η θέση, όπου και θέλουν να παραμείνουν. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Μεντιλίμπαρ όσον αφορά τις εντεκάδα των Πειραιωτών, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με την Ρεάλ για το Champions League. Από τις τρεις συνεχόμενες ήττες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο προέρχεται ο Ατρόμητος, ο οποίος βρίσκεται στην 10η θέση. Οι Περιστεριώτες δείχνουν να ψάχνονται ακόμα και σίγουρα δεν αποτελούν φόβητρο ώστε να φανούν απειλητικοί για να κόψουν βαθμούς από τους πρωτοπόρους. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες υπέρ του Ολυμπιακού έχει καταγράψει η προϊστορία στις τελευταίες αναμετρήσεις.

Κοινή πλεύση

Ματς για γερά νεύρα αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπου κοντράρονται Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός. Αμφότεροι, με την μέχρι τώρα πορεία τους στο Πρωτάθλημα δεν διαφέρουν και πολύ, καθώς παρουσιάζουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Οι Αγρινιώτες πάντως δείχνουν να βρίσκονται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, καθώς η έλευση του Αναστασίου ανέβασε αρκετά την ψυχολογία τους και απόψε θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν ότι και πέρσι, να φύγουν με το «διπλό». Από νίκη (3-0) κόντρα στον ΟΦΗ και ισοπαλία (0-0) στην έδρα του Άρη προέρχονται οι Αρκάδες, οι οποίοι θέλουν να… χτίσουν το αήττητο σερί και να αναρριχηθούν στον βαθμολογικό πίνακα.

