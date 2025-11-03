Sportingbet: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν με PriceBoost! (04/11)

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ολυμπιακός και Αϊντχόφεν κοντράρονται απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Νίκη για να ελπίζει

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν. Οι Πειραιώτες με μόλις ένα βαθμό βρίσκονται στην 33η θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Οι τρεις βαθμοί είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, η οποία έχει ως στόχο να εισέλθει στις θέσεις που οδηγούν στα Play-offs για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Σοβαρή η απουσία του Έσε στο κέντρο των «ερυθρολεύκων», ενώ αντίθετα, ο Ορτέγκα υπολογίζεται κανονικά από τον Βάσκο τεχνικό. Στο 2.45 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρει ο Ελ Κααμπί στον αγώνα.

Φουλ «φόρμα»

Με ανεβασμένη ψυχολογία ταξίδεψε στην χώρα μας η Αϊντχόφεν, η οποία έχει να ηττηθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι Ολλανδοί μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες σε Πρωτάθλημα και Champions League, έχοντας σκοράρει 20 γκολ.  Προ ημερών διέλυσαν με 5-2 την Φορτούνα Σιτάρντ, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική στην Eredivisie επικράτησαν με 3-2 μέσα στη Φέγενορντ, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο Champions League προέρχονταιι από το εμφατικό 6-2 επί της Νάπολι, Εκτός οι Φαν Μπόμελ και Πλεά για τον Μποζ.

