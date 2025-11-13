ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός με Priceboosts! (14/11)

Πρώτο εκτός έδρας ματς για τον Ολυμπιακό έπειτα από τέσσερις σερί παρουσίες στο ΣΕΦ και στόχος του να παραμείνει σε ρυθμό επιτυχιών.

Sportingbet: Build A Bet* στο Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός!

Με παράδοση ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός (7-3) διανύει μια καλή περίοδο στη EuroLeague, κάτι που αποτυπώθηκε με το πειστικό 95-78 απέναντι στη Ζαλγκίρις. Ωστόσο, η βραδιά σημαδεύτηκε από το νέο σοβαρό χτύπημα για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος, στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση μετά από 580 ημέρες, υπέστη ξανά ρήξη αχίλλειου και θα χάσει όλη τη χρονιά. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν ιδανικά στο σοκ, έπαιξαν εξαιρετική άμυνα και «σφράγισαν» τη νίκη. Πλέον, οι Πειραιώτες ταξιδεύουν στην Ιταλία, όπου έχουν σύμμαχο την παράδοση, αφού σε 29 αναμετρήσεις μετρούν 20 νίκες. Οι Πειραιώτες έχουν κερδίσει τις τρεις τελευταίες συναντήσεις. Επιβλητικός ο Μιλουτίνοφ, ενώ ο Ντόρσεϊ συνεχίζει σε εξαιρετικό ρυθμό με 17,8 πόντους και 37% στα τρίποντα, σημειώνοντας και ρεκόρ καριέρας 30 πόντων απέναντι στη Ζαλγκίρις. Ο Λι θα πάρει χρόνο συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του Εβανς, αλλά και την απουσία του Νιλικίνα. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.15 να νικήσει ο Ολυμπιακός και το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός!

Ανεβασμένη, αλλά και «πληγωμένη»

Η Ολίμπια Μιλάνο παρουσιάζει ανοδική πορεία, έχοντας φτάσει σε τρεις σερί νίκες και ισορροπώντας πλέον στο 5-5. Το 80-72 απέναντι στη Βιλερμπάν αποκτά περισσότερο βάρος αν αναλογιστεί κανείς τις σημαντικές απουσίες της τελευταίας στιγμής.  Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Μπρουκς (23π.) και Μπολμάρο (15π.) ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά, ενώ η συγκροτημένη άμυνα της ομάδας έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την τελική επικράτηση. Αμυντικά, η Μιλάνο βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της φετινής EuroLeague, έχοντας την 4η καλύτερη άμυνα, με τους αντιπάλους της να σουτάρουν μόλις 34,1% από τα 6,75 μ. Σημαντικές οι απουσίες των Μπράουν, ΛεΝτέι, Νίμπο, αμφίβολοι οι Σιλντς, Γκούντουριτς, Ντιόπ.

