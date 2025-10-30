Sportingbet: Μονακό – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (31/10)

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται απόψε στη «μάχη» της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, παίζοντας με Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μονακό – Παναθηναϊκός!

Στο Πριγκιπάτο για το «διπλό»

Με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μονακό στο “Salle Gaston Medecin”. Οι «πράσινοι» προέρχονται από θετικό αποτέλεσμα την προηγούμενη αγωνιστική (99-85) κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και με ρεκόρ 5-2 βρίσκονται στην 4η θέση, μαζί με την Ζαλγκίρις και την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ναν, Όσμαν και Γιουρτσεβέν τράβηξαν το… κουπί για την ομάδα του Αταμάν που παρουσιάζει αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Αντίθετα, από σπουδαία εκτός έδρας νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό προέρχεται η Μονακό. Οι Μονεγάσκοι με ανεβασμένη ψυχολογία θέλουν να εκμεταλλευτούν και τον παράγοντα – έδρα και να πανηγυρίσουν την 5η τους νίκη! Στο 6.00 η απόδοση της Sportingbet να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το ματς με 1-5 πόντους.

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ!

«Μονόδρομος» η νίκη

Επιστροφή στις νίκες είναι το σύνθημα στις τάξεις του Ολυμπιακού πριν την αναμέτρηση με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Πειραιώτες μετά την εντός έδρας ήττα (92-87) από τη Μονακό έχουν… μαρκάρει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία θα ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις τους στην 2η «διαβολοβδομάδα» της σεζόν. Με ρεκόρ 4-3 η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι στην 5η θέση. Απέναντι τους, το σύνολο του Ιτούδη, φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και δίκαια συμπεριλαμβάνεται σε μία από τις εκπλήξεις της φετινής σεζόν μέχρι στιγμής. Η Χάποελ διαθέτει μία από τις καλύτερες επιθέσεις του πρωταθλήματος (93.0 πόντους μ.ο ανά αγώνα), ενώ από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» με 88.7 πόντους μ.ο βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα. Στο 2.70 η απόδοση στην Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός και να σημειωθούν over 170,5 πόντοι στο ματς.

